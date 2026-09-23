2026-09-23 08:42:52
Φωτογραφία για Φυσικό φως και χρώμα σε 60τμ

Φυσικό φως, λιτή διακόσμηση και αυθεντικά στοιχεία 



Παρότι περιορίζεται στα 60 τ.μ. και σε δύο δωμάτια, το ανακαινισμένο διαμέρισμα αξιοποιεί τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του ώστε να δείχνει πιο ανοιχτό και άνετο. Τα ψηλά ξύλινα παράθυρα εξασφαλίζουν άπλετο φυσικό φως, και ταυτόχρονα σε συνδυασμό με τα ξύλινα δάπεδα και την κεραμική σόμπα διατηρούν τον κλασικό χαρακτήρα του χώρου, αφού το κτίριο είναι κατασκευής 1911. 



Οι χρωματικές αντιθέσεις, το πράσινο της ελιάς που κυριαρχεί σε αρκετούς χώρους και στοιχεία, τα διαφορετικά μοτίβα, η έντονη παρουσία του ξύλου και ο συνδυασμός vintage με στοιχεία πιο σύγχρονης αισθητικής, προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον και ζεστασιά

. Ταυτόχροναμ η  απουσία επίπλων μεγάλου όγκου αφήνει ικανοποιητικό ελεύθερο χώρο ώστε να μη δημιουργείται αίσθηση υπερφόρτωσης, ενώ η πλήρης αξιοποίηση του σημείου εισόδου συμβάλλει σημαντικά στη λειτουργικότητα του σπιτιού. 



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hemnet.se

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