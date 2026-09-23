2026-09-23 08:42:52
Φυσικό φως, λιτή διακόσμηση και αυθεντικά στοιχεία
Παρότι περιορίζεται στα 60 τ.μ. και σε δύο δωμάτια, το ανακαινισμένο διαμέρισμα αξιοποιεί τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του ώστε να δείχνει πιο ανοιχτό και άνετο. Τα ψηλά ξύλινα παράθυρα εξασφαλίζουν άπλετο φυσικό φως, και ταυτόχρονα σε συνδυασμό με τα ξύλινα δάπεδα και την κεραμική σόμπα διατηρούν τον κλασικό χαρακτήρα του χώρου, αφού το κτίριο είναι κατασκευής 1911.
Οι χρωματικές αντιθέσεις, το πράσινο της ελιάς που κυριαρχεί σε αρκετούς χώρους και στοιχεία, τα διαφορετικά μοτίβα, η έντονη παρουσία του ξύλου και ο συνδυασμός vintage με στοιχεία πιο σύγχρονης αισθητικής, προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον και ζεστασιά
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
hemnet.se
Διαβάστε επίσης:
Λειτουργικότητα και αισθητική σε 51τμ
SHARE
soulouposeto
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΣυντάξεις: Τα μυστικά για το επίδομα των 400 ευρώ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ