Η διακόσμηση μικρών χώρων συνοδεύεται συχνά από την αντίληψη ότι όλα τα έπιπλα πρέπει να είναι μικρών διαστάσεων ώστε ο χώρος να δείχνει πιο άνετος. Στην πραγματικότητα όμως η υπερβολική χρήση μικρών επίπλων μπορεί να δημιουργήσει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, κάνοντας ένα δωμάτιο να δείχνει πιο “φορτωμένο”, ασύνδετο και οπτικά ακατάστατο. Η σωστή ισορροπία ανάμεσα στις διαστάσεις, τις αποστάσεις και την συνολική διάταξη των επίπλων είναι συνήθως πολύ σημαντικότερη από το ίδιο το μέγεθός τους.

Γιατί τα πολλά μικρά έπιπλα συχνά “μικραίνουν” έναν χώρο

Όταν σε ένα μικρό δωμάτιο υπάρχουν:

πολλά βοηθητικά τραπεζάκια μικρές πολυθρόνες στενά ράφια και αρκετά μικροέπιπλα

ο χώρος αποκτά περισσότερα οπτικά “κοψίματα”.

Αυτό:

διασπά το βλέμμα δημιουργεί αίσθηση ακαταστασίας και κάνει τον χώρο να δείχνει πιο περιορισμένος.

Σε μικρούς χώρους είναι συνήθως προτιμότερο να επενδύσετε σε λίγα λειτουργικά και σωστά τοποθετημένα έπιπλα αντί για πολλά μικρά κομμάτια που γεμίζουν το δωμάτιο, χωρίς να εξυπηρετούν ουσιαστικά την καθημερινότητα και την αισθητική του χώρου.

Ένα μεγαλύτερο έπιπλο μπορεί να δείχνει πιο ισορροπημένο

Ένας σχετικά μεγάλος καναπές, μια σωστή βιβλιοθήκη ή ένα μεγαλύτερο τραπεζάκι σαλονιού πολλές φορές δημιουργούν πιο “ήρεμη” εικόνα από πολλά μικρότερα αντικείμενα.

Ο λόγος είναι ότι:

μειώνεται η οπτική φασαρία δημιουργούνται πιο καθαρές γραμμές και ο χώρος δείχνει πιο οργανωμένος.Το σημαντικότερο είναι οι σωστές αποστάσεις

Δεν καθορίζει μόνο το μέγεθος ενός επίπλου αν ταιριάζει σε έναν χώρο αλλά και:

η θέση του οι αποστάσεις κυκλοφορίας και η συνολική διάταξη.

Ακόμη και ένα μεγαλύτερο έπιπλο μπορεί να λειτουργήσει σωστά όταν:

δεν εμποδίζει την κίνηση υπάρχει “ανάσα” γύρω του και δεν γεμίζει κάθε γωνία του δωματίου.Τα πολύ μικρά έπιπλα συχνά δείχνουν προσωρινά

Σε αρκετές περιπτώσεις τα υπερβολικά μικρά έπιπλα κάνουν έναν χώρο να μοιάζει:

ανολοκλήρωτος πρόχειρος ή σαν να μην έχει διαμορφωθεί σωστά.

Αντίθετα, λίγα πιο ουσιαστικά κομμάτια δημιουργούν μεγαλύτερη αίσθηση σταθερότητας και συνοχής στην διακόσμηση.

Οι ανοιχτές επιφάνειες βοηθούν περισσότερο από τα μεγέθη

Σε έναν μικρό χώρο είναι συχνά προτιμότερο:

να υπάρχουν λιγότερα έπιπλα με πιο καθαρές γραμμές και ελεύθερες επιφάνειες γύρω τους

παρά πολλά μικρά αντικείμενα που γεμίζουν οπτικά το δωμάτιο.

Η αίσθηση “κενού” χώρου είναι πολύ σημαντική για να δείχνει ένα σπίτι πιο άνετο.



Αυτή η φιλοσοφία βοηθά πολύ και όταν εφαρμόζεται όχι μόνο στην γενική διαμόρφωση, αλλά ειδικά στα έπιπλα αποθήκευσης. Ράφια, ανοιχτοί χώροι και γενικά έπιπλα που δεν καλύπτουν το σύνολο του τοίχου, βοηθούν σημαντικά σε με πιο ισορροπημένη και άνετη διαμόρφωση.

Προσοχή στις υπερβολές

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι κάθε μικρός χώρος “σηκώνει” μεγάλου μεγέθους έπιπλα.

Ένας πολύ ογκώδης καναπές ή μια υπερβολικά βαριά τραπεζαρία μπορούν επίσης να πιέσουν αισθητικά ένα δωμάτιο.

Το ζητούμενο είναι η ισορροπία:

λιγότερα πιο σωστά επιλεγμένα και αναλογικά ταιριαστά έπιπλα.Ο όγκος των επίπλων

Ακόμη και σε πιο μεγάλες διαστάσεις, τα έπιπλα δείχνουν πιο “ελαφριά” όταν:

έχουν εμφανή πόδια λεπτό σκελετό ανοιχτές αποχρώσεις ή απλές - γεωμετρικές γραμμές

Έτσι ο όγκος των επίπλων, ακόμη και αν έχουν μεγάλο μέγεθος, οπτικά μειώνεται και ο χώρος διατηρεί πιο φωτεινή και ανάλαφρη εικόνα.

