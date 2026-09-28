2026-09-28 12:51:59
Φωτογραφία για Χρήσιμο το τρένο για την Ήπειρο! Τη σιδηροδρομική σύνδεση Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων – Αργυροκάστρου ζητάει η «Ομάδα Εργασίας για την τουριστική ανάπτυξη του Νομού».
Ποιοι τομείς θεωρεί πως θα ωφεληθούνΗ μελέτη του 2016 που έμεινε στο… συρτάριΈχει περάσει τουλάχιστον ένας αιώνας από τη στιγμή που συζητήθηκε σοβαρά το ενδεχόμενο κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής στην Ήπειρο, αρχικά για τη σύνδεσή της με τη Θεσσαλία. Σάρκα και οστά όμως δεν πήρε ποτέ, με αποτέλεσμα να καταστεί ένα από τα πιο διαχρονικά ανεκπλήρωτα έργα υποδομής σ’ ολόκληρη τη χώρα.Θα σφυρίξει sidirodromikanea
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