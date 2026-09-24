Η Stadler παρουσιάζει το πρώτο τρένο στενού εύρους στην InnoTrans 2026.

2026-09-24 18:08:04

Η Stadler παρουσίασε για πρώτη φορά στον κόσμο την πρώτη στον κόσμο πολλαπλή μονάδα υδρογόνου στενού εύρους (HMU) στην InnoTrans 2026.Το τρένο χωρίς εκπομπές ρύπων χρησιμοποιεί σύστημα κίνησης κυψελών καυσίμου και είναι εξοπλισμένο με μπαταρία λιθίου έλξης υψηλής ισχύος και χωρητικότητας για αξιόπιστη λειτουργία.Με πλήρως εφεδρικές αλυσίδες έλξης που χρησιμοποιούν υδρόψυκτους μετατροπείς sidirodromikanea

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