2026-09-28 22:14:17
Φωτογραφία για «Πράσινο φως» για τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Κεντρικής Ευρώπης.
Ομόφωνα υιοθετήθηκε η τροπολογία του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλη Κεφαλογιάννη για τη σιδηροδρομική διασύνδεση της Θεσσαλονίκη με την κεντρική Ευρώπη, μέσω Σκοπίων , Λιουμπλιάνας και Βιέννης, στο πλαίσιο της 25ης Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υπό ένταξη χώρα, που πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια.Η υιοθέτηση της τροπολογίας του Μανώλη Κεφαλογιάννη αποτελεί μέρος sidirodromikanea
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