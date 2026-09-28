2026-09-28 22:14:17

Ομόφωνα υιοθετήθηκε η τροπολογία του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλη Κεφαλογιάννη για τη σιδηροδρομική διασύνδεση της Θεσσαλονίκη με την κεντρική Ευρώπη, μέσω Σκοπίων , Λιουμπλιάνας και Βιέννης, στο πλαίσιο της 25ης Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υπό ένταξη χώρα, που πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια.Η υιοθέτηση της τροπολογίας του Μανώλη Κεφαλογιάννη αποτελεί μέρος sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ