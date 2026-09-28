ΦΩΤΗΣ ΜΠΡΟΥΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Μέλος Συλλόγου Αιτωλ/νων Δημοσιογράφων
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Αεροδρόμιο Ακτίου Βονίτσης
΄΄Η Γεωγραφία Διαμαρτύρεται
Η Ιστορία Βροντοφωνάζει΄΄
Ακούω πολλές φορές να λένε ΄΄Το Αεροδρόμιο Ακτίου Πρεβέζης΄΄. Υπάρχουν τόσο ανιστόρητοι και αγεωγράφητοι Έλληνες πολίτες; Έχω μάθει απ’ τα σχολικά μου χρόνια κι αργότερα ξεψαχνίζοντας τα βιβλία της Ιστορίας και της Γεωγραφίας, ότι ένα είναι το ΄Ακτιο ως χωριό που φέρει και την ονομοσία ΄΄Πούντα΄΄ (κατ. 171, απογρ. 2021) παρόχθιο της Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας του Δήμου Ακτίου Βονίτσης, Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου. Δεν γνωρίζω ΄Ακτιο Πρεβέζης....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews