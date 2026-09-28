Η πατητή τσιμεντοκονία είναι από τα όλο και πιο διαδεδομένα υλικά για επιστρώσεις στην σύγχρονη αρχιτεκτονική και διακόσμηση εσωτερικών χώρων, αν και δεν πρόκειται για μια νέα αλλά γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων τεχνική. Αισθητικά δημιουργεί ένα αποτέλεσμα με πολύ ιδιαίτερο design, ειδικά σε διαμορφώσεις χώρων σε παραδοσιακό ή νησιώτικο ύφος, ενώ πρόκειται για ένα υλικό που παρέχει δυνατότητα εύκολης ανακαίνισης κυρίως σε παλιά δάπεδα και μπάνια.1. Τι είναι η πατητή τσιμεντοκονία και πώς εφαρμόζεταιΣε αντίθεση με την απλή τσιμεντοκονία, η οποία περιέχει τσιμέντο, και χρησιμοποιείται ως υλικό "γεμίσματος" για να λειανθούν-ισιώσουν επιφάνειες από μπετόν, να δοθεί η σωστή κλίση στο δάπεδο κλπ. η πατητή είναι υλικό τελικής επίστρωσης σε δάπεδα, τοίχους, οροφές κλπ. αποτελούμενο από κατά βάση οικολογικά υλικά (ορυκτά υλικά, ρητίνες).Η ομοιομορφία του τελικού αποτελέσματος λόγω της απουσίας αρμών όπως συμβαίνει π.χ στις επιστρώσεις με πλακάκια, την κάνει ιδανική και ιδιαίτερα πρακτική για δάπεδα, μπάνια, κουζίνες, σκάλες αφού ο καθαρισμός των επιφανειών είναι πολύ ευκολότερος, το αποτέλεσμα ανεπηρέαστο από υγρασία, φθορές, λεκέδες ενώ ταυτόχρονα με την χρήση του κατάλληλου είδους τσιμεντοκονίας οι επιφάνειες μπορούν να αποκτήσουν διάφορες τελικές όψεις σε ό,τι αφορά αποχρώσεις και υφή.Η διαδικασία επίστρωσης με πατητή τσιμεντοκονία σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ολοκληρώνεται σε 5 βασικά στάδια με την χρήση 5 υλικών (αστάρι, 2 είδη κονιάματος, υαλόπλεγμα και ειδικό βερνίκι). Προετοιμασία της επιφάνειας ώστε να είναι εντελώς καθαρή και επίπεδη2. Πέρασμα με ειδικό αστάρι3. Τοποθέτηση του πρώτου πιο χοντρού κονιάματος με την βοήθεια υαλοπλέγματος.4. Εφαρμογή του τελικού και πιο λεπτού κονιάματος σε 1-2 στρώσεις, ανάλογα με την επιφάνεια.5. Πέρασμα με βερνίκι που προσφέρει αδιαβροχοποίηση και ματ ή γυαλιστερή τελική υφή της επιφάνειας.Δείτε στο video την εφαρμογή για να έχετε μια γενική ιδέα της όλης διαδικασίας2. Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πατητή τσιμεντοκονίαΤο τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι εντελώς μονόχρωμο και σε όποια απόχρωση θέλετε ή να δημιουργεί διχρωμίες και με τελική όψη τσιμέντου, μαρμάρου κλπ. με εντελώς ματ ή γυαλιστερή υφή, ανάλογα με τον τρόπο επίστρωσης και τα κονιάματα-βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν.Η πατητή τσιμεντοκονία τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους μπορεί και να συνδυαστεί με άλλα υλικά επίστρωσης όπως πλακάκια, φυσικές πέτρες κλπ. δίνοντας ένα ιδιαίτερης αισθητικής αποτέλεσμα.Η χρήση πατητής τσιμεντοκονίας σε εσωτερικές ή εξωτερικές σκάλες είναι μια από τις διαδεδομένες εφαρμογές της λόγω της εντελώς απλής - minimal αισθητικής του αποτελέσματος που δεν "βαραίνει" το σύνολο του χώρου με πρόσθετα διακοσμητικά στοιχεία π.χ πλακάκια, μάρμαρο κλπ.Το μπάνιο είναι ο κατ΄ εξοχήν χώρος που μπορεί να αλλάξει εντελώς όψη με την χρήση πατητής τσιμεντοκονίας αφού μπορείτε να ...εξαφανίσετε ακόμη και εντελώς τα πλακάκια χρησιμοποιώντας πατητή τσιμεντοκονία για επίστρωση τοίχων-δαπέδου-χτιστών ειδών υγιενής.Μια παρανόηση που συμβαίνει συχνά από όσους δεν γνωρίζουν το συγκεκριμένο υλικό, σε ό,τι αφορά τα μπάνια με καμπύλες επιφάνειες σε νησιώτικο - παραδοσιακό στυλ κλπ, είναι η εντύπωση ότι αυτά μπορούν να χτιστούν απευθείας με χρήση κονιάματος. Όμως η τσιμεντοκονία, τόσο η απλή όσο και η πατητή, δεν είναι δομικά αλλά υλικά τελικής διακοσμητικής επίστρωσης που σημαίνει ότι κάθε τέτοια κατασκευή (ντουζιέρες, ενδιάμεσοι τοίχοι - χωρίσματα, πάγκοι κλπ) θα πρέπει αρχικά να χτιστούν με ένα παραδοσιακό υλικό (μπετόν, τούβλα κλπ) και στην συνέχεια επενδύονται με την πατητή τσιμεντοκονία.3. Πατητή τσιμεντοκονία στην ανακαίνισηΈνα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα της πατητής τσιμεντοκονίας, σε σχέση με άλλα υλικά επίστρωσης, στις περιπτώσεις ανακαίνισης ενός χώρου, είναι το πολύ μικρό της πάχος που δεν ξεπερνά συνήθως τα 3-5 χιλιοστά.Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί πχ πάνω από ήδη τοποθετημένα πλακάκια, παλιά-φθαρμένα μωσαϊκά κλπ. χωρίς να χρειαστούν μετατροπές-μερεμέτια στα σημεία που βρίσκονται πόρτες, παράθυρα, υδραυλικές-ηλεκτρικές παροχές κλπ.Σε ό,τι αφορά το κόστος των κατασκευών πατητής τσιμεντοκονίας:1. Θα σας κοστίσει παραπάνω από την τοποθέτηση κλασσικών υλικών όπως πχ πλακάκια, ανάλογα βεβαίως και την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.2. Για καμπύλες επιφάνειες, δημιουργία πάγκου, νεροχύτη κλπ. το κόστος εργασίας όπως είναι λογικό αυξάνεται αφού απαιτείται περισσότερη και πιο "λεπτομερής" διαδικασία σε σχέση με την επίστρωση επίπεδου τοίχου-δαπέδου.3. Για όχι εντελώς επίπεδες και "γεμισμένες" πλήρως επιφάνειες, θα υπολογίσετε και το κόστος προετοιμασίας της επιφάνειας με απλή τσιμεντοκονία ή άλλο υλικό. Πχ για να την τοποθετήσετε πάνω από πλακάκια με έντονους αρμούς αυτοί θα πρέπει πριν να "κλείσουν", ενώ πχ πάνω σε παλιά μωσαϊκά μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας.Μια παράμετρος που επίσης θα πρέπει να συνυπολογίσετε σε περιπτώσεις ανακαίνισης, είναι ότι ανάμεσα στα στάδια εφαρμογής μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση θα χρειαστεί να μεσολαβήσουν κάποιες ημέρες. Στο διάστημα αυτό οι επιφάνειες θα πρέπει να παραμείνουν ανέγγιχτες κάτι που σημαίνει ότι δάπεδα, μπάνιο, κουζίνα, σκάλες κλπ. δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.4. Ερασιτεχνικές εφαρμογέςΣε καταστήματα πώλησης δομικών υλικών θα βρείτε τόσο μείγματα κονιάματος πατητής τσιμεντοκονίας όσο και τα ειδικά βερνίκια. Όμως η εφαρμογή από έναν μη επαγγελματία μπορεί να γίνει μόνο σε μικρές επιφάνειες και εφ΄ όσον διαθέτει στοιχειώδεις γνώσεις-εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες.Σε κάθε άλλη περίπτωση αποτανθείτε σε έναν ειδικό και αφού πριν δείτε δείγματα δουλειάς του, ώστε να είναι σίγουρο ότι το αποτέλεσμα θα σας ικανοποιήσει πλήρως τόσο αισθητικά όσο και σε ανθεκτικότητα, αφού μια κακή εφαρμογή μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το ράγισμα της τσιμεντοκονίας μετά την πάροδο μικρού διαστήματος από την εφαρμογή της.Εκτός από μπετό, πλακάκια, μωσαϊκό, η πατητή τσιμεντοκονία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικό υλικό επίστρωσης και πάνω σε επιφάνειες από γυψοσανίδα, κόντρα πλακέ κλπ. Με αυτού του τύπου τις εφαρμογές μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και ...έπιπλα με πολύ ιδιαίτερη όψη και σε όποιο σχήμα-απόχρωση θέλετε. Αυτές οι κατασκευές είναι και από τις ελάχιστες με τις οποίες μπορείτε να ...πειραματιστείτε και μόνοι σας, χωρίς την βοήθεια κάπου ειδικού τεχνίτη, με το υλικό της πατητής τσιμεντοκονίας και με την χρήση των αντίστοιχων προϊόντων που θα βρείτε σε καταστήματα πώλησης δομικών υλικών.Δείτε στο video την κατασκευή ενός πολύ ιδιαίτερου τραπεζιού-γραφείουΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:pinterest.com/soulouposeto