2026-09-28 17:31:27
Φωτογραφία για «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»: Αλλάζει ώρα στον Alpha



Αλλαγή στην ώρα μετάδοσης για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha.

Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, η εκπομπή με τον Νίκο Μάνεση θα ξεκινά στις 09:15, αντί της μέχρι τώρα ώρας μετάδοσής της.

Η εκπομπή συνεχίζει κανονικά στον Alpha, με την ενημέρωση και την επικαιρότητα να παραμένουν στο επίκεντρο της θεματολογίας της.

Να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά θα βρεθεί για 45' απέναντι από την Φαίη Μαυραγάνη.



Πηγή: tvnea.com
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