





Προβληματισμός φαίνεται πως επικρατεί στην ΕΡΤ για την πορεία του «Στούντιο 4», καθώς η εκπομπή με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να κινηθεί στα επίπεδα που θα ανέμεναν στον σταθμό.







Σύμφωνα με τη Reallife, τα ποσοστά τηλεθέασης παραμένουν σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα, γεγονός που έχει θέσει επί τάπητος τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η εκπομπή το επόμενο διάστημα.







Η αλλαγή στη σύνθεση της εκπομπής, μετά την αποχώρηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου και την ανάληψη της παρουσίασης από την Καραβάτου και τον Φερεντίνο, φαίνεται πως χρειάζεται περισσότερο χρόνο προκειμένου να αποκτήσει τον δικό της ρυθμό και ταυτότητα.







Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πραγματοποιούνται καθημερινές συσκέψεις πίσω από τις κάμερες, με τη σκαλέτα να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και να εξετάζονται αλλαγές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την εκπομπή να βρει καλύτερο βηματισμό.







Το ζητούμενο πλέον είναι να ξεκαθαρίσει το τηλεοπτικό στίγμα του νέου «Στούντιο 4» και να φανεί στην πράξη αν οι προσαρμογές που εξετάζονται μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com