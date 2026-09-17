Τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτικά συστήματα, κεντρική εκτέλεση συνταγών και φαρμακοποιοί που εποπτεύουν εξ αποστάσεως. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται σαν ένα σενάριο για το φαρμακείο του 2035. Στην πραγματικότητα, όμως, αρκετά από αυτά λειτουργούν ήδη σήμερα.

Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ –και ιδιαίτερα όσα αναπτύσσει η Amazon– δείχνουν ότι το μεγάλο ερώτημα για το μέλλον του φαρμακείου δεν είναι απλώς αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπει στην καθημερινότητά μας. Αυτό θεωρείται πλέον δεδομένο. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα έχει τον έλεγχο της τεχνολογίας και ποιος θα παραμένει στο κέντρο της φαρμακευτικής φροντίδας: ο φαρμακοποιός ή μια απρόσωπη πλατφόρμα.

Η Αμερική μάς δείχνει ένα πιθανό μέλλον

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Amazon Pharmacy. Σήμερα λειτουργούν ήδη Amazon Pharmacy Kiosks σε επιλεγμένα ιατρεία της One Medical στην Καλιφόρνια.

Ο ασθενής μπορεί μετά την ιατρική επίσκεψη να ολοκληρώσει ηλεκτρονικά την παραγγελία του, να λάβει QR code και να παραλάβει το φάρμακό του από το kiosk

. Μέσα στο μηχάνημα, ρομποτικός βραχίονας επιλέγει το φάρμακο και τοποθετεί την ετικέτα της συνταγής. Η συνταγή εξακολουθεί να ελέγχεται από αδειοδοτημένο φαρμακοποιό, όμως ο φαρμακοποιός δεν χρειάζεται να βρίσκεται φυσικά στο σημείο: είναι διαθέσιμος για συμβουλευτική μέσω video ή τηλεφώνου.

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο. Η Amazon δεν έχει καταργήσει τον φαρμακοποιό. Έχει όμως ήδη καταφέρει να αποσυνδέσει τη φυσική παρουσία του φαρμακοποιού από το σημείο όπου παραδίδεται το φάρμακο.

Παράλληλα, η Amazon Pharmacy έχει επεκτείνει δραστικά την κατ’ οίκον διανομή συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Τον Σεπτέμβριο του 2026 δήλωνε ότι προσφέρει same-day delivery σε περισσότερες από 3.100 πόλεις και κωμοπόλεις των ΗΠΑ, με στόχο σχεδόν 4.500 έως το τέλος του έτους.

Και η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν συνδυαστεί με το Amazon Health AI: έναν ψηφιακό βοηθό υγείας που μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις, να αξιοποιεί –με την άδεια του χρήστη– στοιχεία του ιατρικού ιστορικού, να εξηγεί εργαστηριακά αποτελέσματα, να διαχειρίζεται ανανεώσεις φαρμάκων και να κλείνει ραντεβού με την One Medical.

Έτσι δημιουργείται σταδιακά ένα ενιαίο οικοσύστημα:

farmakopoioi

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