Η Σοφία Καρβέλα ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα για να παρευρεθεί στη συναυλία της μητέρας, Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Η μονάκριβη κόρη της Ελληνίδας σταρ και του Νίκου Καρβέλα ανέβασε στιγμιότυπα από τη μεγάλη βραδιά ενώ λίγες ώρες μετά μοιράστηκε κάποιες προσωπικές της σκέψεις μέσα από ένα insta story.







«Το να σε μοιράζομαι, εσένα και το θεόσταλτο χάρισμά σου, με όλο τον κόσμο ήταν μια δυσκολία που χρειάστηκε να αντέξω για χρόνια και αναγκάστηκα να μάθω να αποδέχομαι μαζί με τη δική μου ανθρώπινη μετριότητα. Εσύ συνεχίζεις να λάμπεις όλο και πιο δυνατά. Τελικά αποδέχτηκα την πραγματικότητα αυτού για το οποίο γεννήθηκες και του τρόπου με τον οποίο γεννήθηκες να κάνεις τους ανθρώπους να αισθάνονται.

Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου… Χθες το βράδυ, για άλλη μια φορά, αφέθηκα στο μεγαλείο σου. Αφέθηκα και επέτρεψα σε σένα -και στη φωνή σου- να με ταξιδέψετε σε εκείνο το μαγικό μέρος. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις πως είμαι η μεγαλύτερη», έγραψε η Σοφία Καρβέλα στην ανάρτησή της.

Πηγή: tvnea.com