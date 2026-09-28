Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην prime time από τις αρχές Οκτωβρίου, καθώς τα κανάλια προχωρούν σε αλλαγές στον προγραμματισμό τους και ρίχνουν στη μάχη νέες σειρές και εκπομπές.Στον Alpha έρχεται σημαντική αλλαγή από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μετά την ολοκλήρωση του «Ριφιφί» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ο σταθμός αλλάζει τον σχεδιασμό του και εντάσσει στις 22:00 τις «Κόρες της Άρετης» με διπλό επεισόδιο. Η σειρά αρχικά προοριζόταν για τη ζώνη των 20:00, ωστόσο τελικά τοποθετείται αργότερα στο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 22:00, θα ακολουθήσει και η «Μια γυναίκα».Η σειρά «Για σένα» παραμένει προς το παρόν εκτός προγραμματισμού, καθώς δεν είναι ακόμη έτοιμη για πρεμιέρα μετά την αλλαγή που χρειάστηκε να γίνει σε έναν από τους βασικούς ρόλους.Στο MEGA, το «Κάμπινγκ» και τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» παραμένουν στις 21:00 και 22:00 αντίστοιχα, με εξαίρεση την Τετάρτη, όπου επιστρέφει ο Λάκης Λαζόπουλος με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ». Παράλληλα, η «Νταντά της γειτονιάς» με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση βρίσκεται σε γυρίσματα και αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα την εβδομάδα 12-16 Οκτωβρίου.Στον ΑΝΤ1, το «Ντέρτι» και το «Κρίνο και αγκάθι» παραμένουν στην prime time, με τον σταθμό να επιλέγει διαφορετικές ημέρες μετάδοσης για τις δύο σειρές.Στο Star, τα «Φαντάσματα» μετακινούνται από τον καθημερινό ανταγωνισμό και θα προβάλλονται κάθε Κυριακή στις 21:00, με πρεμιέρα στις 4 Οκτωβρίου.Στον ΣΚΑΪ, το «The Voice» επιστρέφει με ένα ειδικό επεισόδιο αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21:00. Μία εβδομάδα αργότερα αναμένεται να ξεκινήσουν τα κανονικά επεισόδια με τα Blind Auditions, με την Πάολα να εντάσσεται στην ομάδα του talent show.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Realnews, οι συγκεκριμένες αλλαγές διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό στην prime time, με τα κανάλια να προχωρούν σε αναπροσαρμογές και νέες προσθήκες στο πρόγραμμά τους από τις αρχές Οκτωβρίου.Πηγή: tvnea.com