2026-09-29 09:56:57
Φωτογραφία για Παράταση λειτουργίας της υφιστάμενης πλατφόρμας eΔΑΠΥ Παρόχων έως 12/10/2026



Παράταση δόθηκε στη λειτουργία της υφιστάμενης πλατφόρμας eΔΑΠΥ Παρόχων, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα η διαδικασία υποβολής των υποβολών μηνός Αυγούστου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), η υπάρχουσα πλατφόρμα eΔΑΠΥ Παρόχων θα παραμείνει σε λειτουργία έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου οι φαρμακοποιοί να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την υποβολή του μηνός Αυγούστου, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα κατά τη μετάβαση στο νέο περιβάλλον.

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