Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τους κανόνες προτεραιότητας πράξεων στις αριθμητικές παραστάσεις από το φύλλο εργασίας που επεξεργαστήκαμε στην τάξη και επισκεφτούμε την προηγούμενη ανάρτηση, λύνουμε τις παραστάσεις της φωτοτυπίας που μοιράστηκε σήμερα.Γλώσσα: Με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης και της ανακοίνωσης "Δύο μέρες στο βουνό" (σελίδα 17 - Β.Μ.), που συζητήσαμε και αναλύσαμε στην τάξη, κάνουμε την ανακοίνωση της εργασίας 3 (σελίδα 18 - Β.Μ.), στο τετράδιό μας.Φυσική: Το ΦΕ7 "Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό" θα ολοκληρωθεί στο επόμενο μάθημα. Φέρνουμε, όμως στο μυαλό μας όσα συζητήσαμε και είδαμε στην τάξη σήμερα, με τη βοήθεια της αντίστοιχης ανάρτησης.

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