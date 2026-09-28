2026-09-28 14:02:34
Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τους κανόνες προτεραιότητας πράξεων στις αριθμητικές παραστάσεις από το φύλλο εργασίας που επεξεργαστήκαμε στην τάξη και επισκεφτούμε την προηγούμενη ανάρτηση, λύνουμε τις παραστάσεις της φωτοτυπίας που μοιράστηκε σήμερα.
Γλώσσα: Με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης και της ανακοίνωσης "Δύο μέρες στο βουνό" (σελίδα 17 - Β.Μ.), που συζητήσαμε και αναλύσαμε στην τάξη, κάνουμε την ανακοίνωση της εργασίας 3 (σελίδα 18 - Β.Μ.), στο τετράδιό μας.
Φυσική: Το ΦΕ7 "Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό" θα ολοκληρωθεί στο επόμενο μάθημα. Φέρνουμε, όμως στο μυαλό μας όσα συζητήσαμε και είδαμε στην τάξη σήμερα, με τη βοήθεια της αντίστοιχης ανάρτησης.
klikstimathisi
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