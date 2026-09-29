2026-09-29 19:50:53
Φωτογραφία για 230 Κενά Θεολόγων Γενικής Παιδείας για B' Φάση Αναπληρωτών



Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για B' Φάση Αναπληρωτών



ΕΙΔΙΚ.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ01

226

0

4

230

ΠΕ02

302

92

6

400

ΠΕ03

111

53

3

167

ΠΕ04.01

74

31

4

109

ΠΕ04.02

28

14

0

42

ΠΕ04.04

25

22

1

48

ΠΕ04.05

7

0

0

7

ΠΕ05

155

0

4

159

ΠΕ06

223

6

4

233

ΠΕ07

85

0

4

89

ΠΕ08

92

0

2

94

ΠΕ11

242

12

7

261

ΠΕ33

2

0

0

2

ΠΕ34

2

0

0

2

ΠΕ78

32

0

1

33

ΠΕ79.01

81

0

1

82

ΠΕ80

84

44

0

128

ΠΕ81

43

11

0

54

ΠΕ82

159

43

0

202

ΠΕ83

105

39

0

144

ΠΕ84

36

12

0

48

ΠΕ85

3

0

0

3

ΠΕ86

170

65

3

238

ΠΕ87.01

12

3

0

15

ΠΕ87.02

60

9

0

69

ΠΕ87.03

28

6

0

34

ΠΕ87.04

2

1

0

3

ΠΕ87.05

2

0

0

2

ΠΕ87.08

17

1

0

18

ΠΕ87.09

31

3

0

34

ΠΕ88.01

24

10

0

34

ΠΕ88.02

11

1

0

12

ΠΕ88.04

6

1

0

7

ΠΕ88.05

1

0

0

1

ΠΕ89.01

17

2

0

19

ΠΕ90

13

3

0

16

ΠΕ91.01

6

0

0

6

ΠΕ91.02

11

0

0

11

ΤΕ01.04

1

0

0

1

ΤΕ01.19

22

0

0

22

ΤΕ02.02

4

0

0

4

ΤΕ02.05

1

0

0

1

ΔΕ01.17

3

0

0

3

ΔΕ02.01

27

0

0

27

ΔΕ02.02

28

0

0

28

ΣΥΝΟΛΟ

2614

484

44
3142
thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ριφιφί»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη αποκαλύπτουν τις αληθινές ιστορίες πίσω από τη σειρά που άγγιξε το κοινό !
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ριφιφί»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη αποκαλύπτουν τις αληθινές ιστορίες πίσω από τη σειρά που άγγιξε το κοινό !
Έκτακτη γενική συνέλευση μελών του Ηρακλή Αστακού την παρασκευή και ώρα 19:00
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έκτακτη γενική συνέλευση μελών του Ηρακλή Αστακού την παρασκευή και ώρα 19:00
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ελλάδα στην επόμενη φάση της φαρμακευτικής κάνναβης: από το δικαίωμα πρόσβασης στην θεραπεία των ασθενών
Η Ελλάδα στην επόμενη φάση της φαρμακευτικής κάνναβης: από το δικαίωμα πρόσβασης στην θεραπεία των ασθενών
Πρόσληψη 130 αναπληρωτών Θεολόγων (128 Γενικής και 2 Ειδικής)
Πρόσληψη 130 αναπληρωτών Θεολόγων (128 Γενικής και 2 Ειδικής)
Διαμαρτυρία της ΠΕΘ για τον περιορισμένο αριθμό προσλήψεων Αναπλ. Θεολόγων
Διαμαρτυρία της ΠΕΘ για τον περιορισμένο αριθμό προσλήψεων Αναπλ. Θεολόγων
Πρόγραμμα ΣΤ΄Διεθνούς Θεολογικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)
Πρόγραμμα ΣΤ΄Διεθνούς Θεολογικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)
Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών για το 2026-2027
Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών για το 2026-2027
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Θεσσαλονίκη: Χωρίς Μετρό αύριο η πόλη για 4 ώρες - Γιατί προχωρούν οι εργαζόμενοι σε στάση εργασίας.
Θεσσαλονίκη: Χωρίς Μετρό αύριο η πόλη για 4 ώρες - Γιατί προχωρούν οι εργαζόμενοι σε στάση εργασίας.
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/9/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/9/2026)
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το THE ROADSHOW
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το THE ROADSHOW
Η Ελβετία σχεδιάζει να αγοράσει 21 τρένα υψηλής ταχύτητας.
Η Ελβετία σχεδιάζει να αγοράσει 21 τρένα υψηλής ταχύτητας.
Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για την τροποποίηση του σημείου της σιδηροδρομικής σύγκρουσης στα Τέμπη.
Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για την τροποποίηση του σημείου της σιδηροδρομικής σύγκρουσης στα Τέμπη.