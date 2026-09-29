2026-09-29 19:50:53
Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για B' Φάση Αναπληρωτών
ΕΙΔΙΚ.
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ
ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ01
226
0
4
230
ΠΕ02
302
92
6
400
ΠΕ03
111
53
3
167
ΠΕ04.01
74
31
4
109
ΠΕ04.02
28
14
0
42
ΠΕ04.04
25
22
1
48
ΠΕ04.05
7
0
0
7
ΠΕ05
155
0
4
159
ΠΕ06
223
6
4
233
ΠΕ07
85
0
4
89
ΠΕ08
92
0
2
94
ΠΕ11
242
12
7
261
ΠΕ33
2
0
0
2
ΠΕ34
2
0
0
2
ΠΕ78
32
0
1
33
ΠΕ79.01
81
0
1
82
ΠΕ80
84
44
0
128
ΠΕ81
43
11
0
54
ΠΕ82
159
43
0
202
ΠΕ83
105
39
0
144
ΠΕ84
36
12
0
48
ΠΕ85
3
0
0
3
ΠΕ86
170
65
3
238
ΠΕ87.01
12
3
0
15
ΠΕ87.02
60
9
0
69
ΠΕ87.03
28
6
0
34
ΠΕ87.04
2
1
0
3
ΠΕ87.05
2
0
0
2
ΠΕ87.08
17
1
0
18
ΠΕ87.09
31
3
0
34
ΠΕ88.01
24
10
0
34
ΠΕ88.02
11
1
0
12
ΠΕ88.04
6
1
0
7
ΠΕ88.05
1
0
0
1
ΠΕ89.01
17
2
0
19
ΠΕ90
13
3
0
16
ΠΕ91.01
6
0
0
6
ΠΕ91.02
11
0
0
11
ΤΕ01.04
1
0
0
1
ΤΕ01.19
22
0
0
22
ΤΕ02.02
4
0
0
4
ΤΕ02.05
1
0
0
1
ΔΕ01.17
3
0
0
3
ΔΕ02.01
27
0
0
27
ΔΕ02.02
28
0
0
28
ΣΥΝΟΛΟ
2614
484
44
3142
thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ