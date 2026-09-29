





Ο Σωτήρης Τσαφούλιας και η Ευαγγελία Μουμούρη, ο δημιουργός και η πρωταγωνίστρια του «Ριφιφί», μίλησαν στη Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα δε γίνεται» για τη σειρά-φαινόμενο που παρουσιάζεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha και έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό. Οι δύο αληθινές ιστορίες που αποτέλεσαν τη βάση του «Ριφιφί», η επιλογή των ηθοποιών, η χημεία που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους συντελεστές, αλλά και εκείνο το «κάτι παραπάνω» που, όπως λένε, έκανε τη σειρά να συναντηθεί με το κοινό, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

Οι δύο αληθινές ιστορίες πίσω από το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια

Το «Ριφιφί» βασίζεται σε δύο αληθινές ιστορίες, διαφορετικές μεταξύ τους, που ενώθηκαν για να δημιουργήσουν τον πυρήνα της σειράς. «Η βασική ιστορία είναι από το “ριφιφί του αιώνα” που έγινε στην Τράπεζα Εργασίας το 1992, όταν κάποιοι άνοιξαν θυρίδες και δεν τους βρήκαν ποτέ» εξηγεί η Ευαγγελία Μουμούρη

. Η δεύτερη ιστορία είναι εκείνη μιας οικογένειας και του παιδιού της και αποτέλεσε τη βάση για το προσωπικό κίνητρο της Όλγας. «Είναι η ιστορία της οικογένειας Βασιλέλη από τη Μυτιλήνη. Το παιδί τους έπασχε από καρκινικό πρόβλημα. Κι είχε ανταποκριθεί ο κόσμος στη θεραπεία που χρειαζόταν, το ποσό μαζεύτηκε. Η τράπεζα, όμως, βασιζόμενη σ΄ένα νόμο του 1950, δεν εκταμίευσε το ποσόν. Και το παιδί πέθανε. Αποφασίσαμε αυτή την ιστορία να τη θυμίσουμε στον κόσμο και να γίνει το κίνητρο της Όλγας, για να κάνει το Ριφιφί».







Σωτήρης Τσαφούλιας: «Βάζεις τις κάμερες και καταγράφεις την αλήθεια τους»

Για τον Σωτήρη Τσαφούλια, καθοριστικό στοιχείο για το τελικό αποτέλεσμα ήταν η επιλογή των ηθοποιών και η χημεία που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε όλους τους συντελεστές. «Ο βασικός κορμός της δικής μου δουλειάς εξαντλήθηκε στο να καταφέρω να φέρω αυτούς τους ηθοποιούς στη σειρά» υπογραμμίζει ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Και συνεχίζει: «Είχαμε ένα κείμενο που μας πήγαινε καλά, υπήρχε εξαιρετική χημεία μεταξύ όλων των συντελεστών κι αυτή η χημεία βγήκε και στη σειρά. Όταν έχεις ένα σενάριο άρτιο, αυτούς τους ερμηνευτές… δεν έχεις πολύ δουλειά να κάνεις. Βάζεις τις κάμερες και καταγράφεις την αλήθεια τους».







Ευαγγελία Μουμούρη: «Σα να ξεπήδησε κάτι που άγγιξε το συλλογικό ασυνείδητο»

Η Ευαγγελία Μουμούρη επιχειρεί από την πλευρά της να εξηγήσει τι ήταν αυτό που έκανε το «Ριφιφί» να βρει τόσο ισχυρή ανταπόκριση στο κοινό. «Αυτή η δουλειά είναι κάτι παραπάνω από το σύνολο του κόπου που έδωσε ο καθένας μας. Σα να ξεπήδησε κάτι άλλο, ανώτερο, που δεν είχε να κάνει καν με εμάς…» λέει και καταλήγει: «Σα να ξεπήδησε κάτι που άγγιξε το συλλογικό ασυνείδητο. Αυτό δεν είναι συνειδητό δικό μας».







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Πηγή: tvnea.com