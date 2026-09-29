2026-09-29 14:24:59

Οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (SBB) αποφάσισαν να αγοράσουν 21 τρένα υψηλής ταχύτητας για να επεκτείνουν τις διεθνείς επιβατικές υπηρεσίες τους. Η εταιρεία θα εξασφαλίσει επίσης επιλογές για την αγορά 20 επιπλέον τρένων, ανάλογα με την εξέλιξη της ζήτησης και τις μελλοντικές ανάγκες του δικτύου.Η απόφαση, που ανακοινώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου, έρχεται μετά από αρκετούς μήνες ανάλυσης sidirodromikanea

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