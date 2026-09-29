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Έκτακτη γενική συνέλευση μελών του Ηρακλή Αστακού την παρασκευή και ώρα 19:00
2026-09-29 19:27:52
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Έκτακτη γενική συνέλευση μελών του Ηρακλή Αστακού την παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα του δημαρχείου
ximeronews
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