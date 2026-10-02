2026-10-02 10:27:47
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Ο «Super Κατερίνα» στην πρώτη θέση – Ψηλά «Το Πρωινό»
 H «Super Κατερίνα» κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, καταγράφοντας 15.9% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε «Το Πρωινό» με 12.2%, ενώ το «Χαμογέλα και Πάλι!» σημείωσε 11.8%.

Οι «Αταίριαστοι» ακολούθησαν με 11.0%, ενώ το «Πρωινό Σε Είδον» κινήθηκε στο 5.3%. Πολύ κοντά βρέθηκε το «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» με 5.2%, ενώ το «10 Παντού» κατέγραψε 4.0%.

Πηγή: tvnea.com
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