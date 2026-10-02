2026-10-02 10:27:46

Το Nations League 2026-2027: Ελλάδα – Ολλανδία κυριάρχησε απόλυτα στην prime time ζώνη, καταγράφοντας 46.0% στο δυναμικό κοινό. Με μεγάλη διαφορά ακολούθησαν οι «Ενώπιος Ενωπίω» με 13.3%, ενώ το «Κρίνω και Αγαθώ» σημείωσε 8.5%.



Ο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special» κινήθηκε στο 8.1%, το «Κάμπινγκ (Ε)» στο 7.2% και τα «First Dates» στο 7.0%. Το «Ντέρτι (Ε)» κατέγραψε 6.3%, ενώ οι «Μπλε Ώρες» σημείωσαν 5.5%.



Ακολούθησαν οι «Μπλε Ώρες (Ε)» με 5.1%, οι «Αντώνιος & Κλεοπάτρα (Ε)» με 3.9%, η «Τζούντι» του Open με 1.9% και ο «Πύργος του Ντάουντον – Α’ Κύκλος» με 1.0%.



Τέλος, ο «Πύργος του Ντάουντον – Β’ Κύκλος» σημείωσε 0.9%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της prime time ζώνης.



Πηγή: tvnea.com



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