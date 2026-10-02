2026-10-02 10:27:47

Οι «Αποκαλύψεις» διατήρησαν την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη με 15.1% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You» ακολούθησε με 9.1%, ενώ το «Ρεπορτάζ Τώρα!» σημείωσε 2.7%.



Η «Pop Μαγειρική» κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, καταγράφοντας 0.9%, συμπληρώνοντας την εικόνα της μεσημεριανής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com



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