2026-10-02 10:27:47
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή
Οι «Αποκαλύψεις» διατήρησαν την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη με 15.1% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You» ακολούθησε με 9.1%, ενώ το «Ρεπορτάζ Τώρα!» σημείωσε 2.7%.

Η «Pop Μαγειρική» κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, καταγράφοντας 0.9%, συμπληρώνοντας την εικόνα της μεσημεριανής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
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