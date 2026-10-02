2026-10-02 10:27:46

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha βρέθηκε στην πρώτη θέση της ζώνης με 16.2% στο δυναμικό κοινό. Τα «Mega Γεγονότα» ακολούθησαν με 14.4%, ενώ το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ σημείωσε 8.9%.



Το Star News κινήθηκε στο 8.8%, ενώ το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός της ΕΡΤ1 κατέγραψε 4.8%. Το ANT1 News – Κεντρικό Δελτίο σημείωσε 4.7% και το Open News 4.1%.



Πηγή: tvnea.com



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