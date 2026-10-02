2026-10-02 19:17:02
Φωτογραφία για Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί της επόμενης γενιάς σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας και ψηφιακών σιδηροδρόμων.
Η δήλωση, που δημοσιεύθηκε με την ευκαιρία της εκδήλωσης «Ημέρες Σύνδεσης της Ευρώπης» του 2026, παρουσιάζει τις συστάσεις των οργανισμών για τη μετατροπή της πολιτικής φιλοδοξίας σε μια σειρά έργων που θα υλοποιηθούν επιτόπου, με στενή συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των εθνικών αρχών, των οικονομικών και ερευνητικών εταίρων, καθώς και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων sidirodromikanea
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