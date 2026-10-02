Η Audi δοκιμάζει αυτοματοποιημένη φόρτωση αυτοκινήτων σε σιδηροδρομικά βαγόνια στο Ίνγκολστατ της Γερμανίας.

2026-10-02 19:17:02

Η Audi και η Unikie παρουσίασαν αυτοματοποιημένη φόρτωση και εκφόρτωση επιβατικών αυτοκινήτων σε σιδηροδρομικά βαγόνια στο εργοστάσιο της Audi στο Ίνγκολστατ, μεταφέροντας την αυτοματοποιημένη εφοδιαστική οχημάτων από τις μετακινήσεις στο ναυπηγείο έως τη διαδικασία φόρτωσης στις σιδηροδρομικές γραμμές.Η επίδειξη χρησιμοποίησε τη Λύση Unikie Marshalling για την αυτόματη μετακίνηση βαγονιών σε sidirodromikanea

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