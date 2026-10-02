2026-10-02 19:17:02
Φωτογραφία για Ο πατέρας στη Δίκη Τεμπών: «Ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει».
Ο πατέρας του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε στα Τέμπη, κ. Διονύσης Γεωργιάδης, κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο Με την συγκλονιστική κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου-Ιάσονα του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με εμπορικό τρένο το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, στα sidirodromikanea
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