2026-10-02 19:17:02
Φωτογραφία για UNIFE: Οι περικοπές στην έρευνα στον τομέα των σιδηροδρόμων της ΕΕ απειλούν θέσεις εργασίας και σιδηροδρομικά δίκτυα.
Η Ευρώπη θα μπορούσε να δει απώλειες θέσεων εργασίας στον σιδηροδρομικό κλάδο και να μείνει με παλαιωμένη τεχνολογία στα σιδηροδρομικά της δίκτυα, χωρίς μια νέα ερευνητική συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού τομέα.Στη σημερινή εκδήλωση υψηλού επιπέδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμετείχαν πολιτικοί, εκπρόσωποι και ειδικοί, οι οποίοι sidirodromikanea
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