2026-10-02 19:17:02
Φωτογραφία για Φρίκη στη Νέα Υόρκη: Τρένο του μετρό έσυρε μέχρι θανάτου άνδρα όταν η τσάντα του πιάστηκε στην πόρτα.
Ένας 57χρονος άνδρας παρασύρθηκε μέχρι θανάτου από τρένο του μετρό της Νέας Υόρκης, αφού η τσάντα που μετέφερε πιάστηκε στις πόρτες του τρένου κατά την ώρα αιχμής της Δευτέρας το βράδυ. Το θύμα, που αναγνωρίστηκε ως Yaw Boahene, έβγαινε από ένα τρένο Α με κατεύθυνση βόρεια στον σταθμό Utica Avenue στην περιοχή Bedford-Stuyvesant του Μπρούκλιν γύρω στις 5:50 μ.μ. όταν η μπλε πλαστική τσάντα sidirodromikanea
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