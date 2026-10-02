2026-10-02 23:13:38

Η διαμετακόμιση κατά μήκος του Διακασπιακού Διαδρόμου διαρκεί επί του παρόντος περίπου 35 ημέρες, με στόχο τη μείωσή του σε 15 έως 20. Οι αξιωματούχοι λένε ότι τα τελωνεία, τα ψηφιακά συστήματα και οι προβλέψιμες συνοριακές διαδικασίες είναι εξίσου σημαντικά με τους νέους σιδηροδρόμους και τα λιμάνια.Οι χώρες κατά μήκος του Διακασπιακού Διαδρόμου, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, sidirodromikanea

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