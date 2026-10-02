2026-10-02 23:13:38
Φωτογραφία για Η Ευρώπη και η Κεντρική Ασία στοχεύουν σε ταχύτερο εμπόριο με συνδιασμό σιδηροδρόμους, δρόμους, λιμάνια και θαλάσσιες συνδέσεις.
Η διαμετακόμιση κατά μήκος του Διακασπιακού Διαδρόμου διαρκεί επί του παρόντος περίπου 35 ημέρες, με στόχο τη μείωσή του σε 15 έως 20. Οι αξιωματούχοι λένε ότι τα τελωνεία, τα ψηφιακά συστήματα και οι προβλέψιμες συνοριακές διαδικασίες είναι εξίσου σημαντικά με τους νέους σιδηροδρόμους και τα λιμάνια.Οι χώρες κατά μήκος του Διακασπιακού Διαδρόμου, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στα χέρια της Ελληνικό Μετρό οι πρώτες εκθέσεις του ΤΕΕ για 14 κτίρια για τις ρωγμές στην Κυψέλη.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στα χέρια της Ελληνικό Μετρό οι πρώτες εκθέσεις του ΤΕΕ για 14 κτίρια για τις ρωγμές στην Κυψέλη.
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τα 7 πιο εκπληκτικά ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη, από τα Highlands μέχρι τις Άλπεις.
Τα 7 πιο εκπληκτικά ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη, από τα Highlands μέχρι τις Άλπεις.
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
CNN: Εντείνεται η ανησυχία στην Ευρώπη για επικείμενη ρωσική επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ
CNN: Εντείνεται η ανησυχία στην Ευρώπη για επικείμενη ρωσική επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ
Η Ευρώπη κατακερματισμένη στον «πόλεμο των καυσίμων» – Η κάθε χώρα κάνει.. ό,τι νομίζει
Η Ευρώπη κατακερματισμένη στον «πόλεμο των καυσίμων» – Η κάθε χώρα κάνει.. ό,τι νομίζει
Η Ευρώπη με τρένο: Ένας νέος χάρτης συγκεντρώνει 765 σιδηροδρομικές διαδρομές.
Η Ευρώπη με τρένο: Ένας νέος χάρτης συγκεντρώνει 765 σιδηροδρομικές διαδρομές.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νοτιοανατολική Αγγλία: Ακυρώσεις τρένων καθώς οι οδηγοί αποχωρούν λόγω κοριών.
Νοτιοανατολική Αγγλία: Ακυρώσεις τρένων καθώς οι οδηγοί αποχωρούν λόγω κοριών.
Κύκνος στις σιδηροδρομικές γραμμές διακόπτει τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες.
Κύκνος στις σιδηροδρομικές γραμμές διακόπτει τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες.
Οι σύγχρονες στοές της Αθήνας και οι μικρόκοσμοι που στεγάζουν
Οι σύγχρονες στοές της Αθήνας και οι μικρόκοσμοι που στεγάζουν
ALPHA: Χρυσό και αργυρό βραβείο για το alphatv.gr στα Digital Media Awards 2026
ALPHA: Χρυσό και αργυρό βραβείο για το alphatv.gr στα Digital Media Awards 2026
«Kitchen Lab» Ανοίγει τη 10η σεζόν του στον ΣΚΑΪ
«Kitchen Lab» Ανοίγει τη 10η σεζόν του στον ΣΚΑΪ