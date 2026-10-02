2026-10-02 20:26:38

Όπως ακριβώς και σε μια σκηνή από την ταινία Hot Fuzz, ένας κύκνος προκαλεί αναστάτωση στους επιβάτες τρένων σε όλη την ανατολική Αγγλία, αφότου βρέθηκε να μπαίνει σε μια σιδηροδρομική γραμμή.Τα δρομολόγια της οδού Liverpool Street προς και από το Ίπσουιτς, το Νόριτς, το Κόλτσεστερ, το Κλάκτον και το Σάουθεντ καθυστέρησαν καθώς το βασιλικό πουλί περιπλανήθηκε στις γραμμές στο Χάρολντ Γουντ στο sidirodromikanea

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