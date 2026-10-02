ΣΠΟΡ FM TV, η ολοκαίνουρια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου ξεκινά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μπαίνοντας -μέσω browser- στο www.sportfmtv.gr όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν, εντελώς δωρεάν, το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας, ζωντανά και ON DEMAND.Στο αρχικό αυτό στάδιο και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας ΣΠΟΡ FM TV, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή και δωρεάν στους επισκέπτες της.Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μία νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αθλητικές στιγμές.Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ΣΠΟΡ FM TV ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Stoiximan GBL 2026-27.Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων της 1ης αγωνιστικής:ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10· 15.00 ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC – ΠΑΟΚΚ.Γ «ΠΑΝ.ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά ΜυκόνουΠεριγραφή: Χαράλαμπος ΣαραντινάκηςΡεπορτάζ πάγκων: Σταύρος Σουντουλίδης - Αλέξανδρος Τσιριγώτης Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv· 16.00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η. HOTELS COLLECTION – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣΚ.Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥΠεριγραφή: Νίκος ΣταματέλοςΡεπορτάζ πάγκων: Δημήτρης Παπαδήμας Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv· 16.00 ΑΕΚ – ΜΑΡΟΥΣΙSUNEL ARENAΠεριγραφή: Χρήστος ΡομπόληςΡεπορτάζ πάγκων: Θάνος Τσίμπος – Γιώργος Ζαχαρίου Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv· 17.00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BetssonΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ «ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ»Περιγραφή: Παναγιώτης ΚεφαλάςΡεπορτάζ πάγκων: Θάνος Κώστας Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv· 17.30 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ – ΑΡΗΣΝ.Κ.Γ. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»Περιγραφή: Βασίλης ΣκουντήςΡεπορτάζ πάγκων: Κώστας Κούσης - Βάλια Πηλιανίδη Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tvΚΥΡΙΑΚΗ 4/10· 13.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR – VIKOS ΦΑLCONSTELEKOM CENTER ATHENS – ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝΠεριγραφή: Γιώργος ΠετρίδηςΡεπορτάζ πάγκων: Ηλίας Λαλιώτης – Ευτυχία Οικονομίδου Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv· 17.30 ΗΡΑΚΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΙΒΑΝΩΦΕΙΟΠεριγραφή: Παντελής ΔιαμαντόπουλοςΡεπορτάζ πάγκων: Κώστας Κούσης - Θωμάς Μίχος Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tvΠηγή: tvnea.com