Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 16.00, ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει με το ανανεωμένο «Kitchen Lab», που ανοίγει τη 10η σεζόν του στον ΣΚΑΪ, γεμάτο καινούργιες ιδέες, αγαπημένες γεύσεις και συνταγές.Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου:Στην πρεμιέρα, ο κορυφαίος σεφ στρώνει ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση, με τρεις συνταγές που συνδυάζουν γνώριμα υλικά, δημιουργικές ανατροπές και όλη την απόλαυση που χρειάζεται ένα δυναμικό νέο ξεκίνημα!Ξεκινά με pulled beef sandwiches, ένα πλούσιο street food που κρύβει μέσα στα ψωμάκια του ζουμερό μοσχάρι με βαθιά γεύση. Ο Άκης αρωματίζει το κρέας με πάπρικα και σκόρδο, του δίνει έντονο χρώμα στη χύτρα ταχύτητας, προσθέτει κρεμμύδι και ζωμό λαχανικών και το αφήνει να μαγειρευτεί μέχρι να γίνει τόσο τρυφερό, ώστε να διαλύεται εύκολα. Κατόπιν,αξιοποιεί τα υγρά του μαγειρέματος για να δημιουργήσει μια δεμένη, πλούσια σάλτσα, την οποία προσθέτει στο pulled μοσχάρι για ακόμη περισσότερη νοστιμιά. Τέλος, ψήνει ψωμάκια μέχρι να γίνουν τραγανά και συνθέτει τα sandwiches με μαγιονέζα, κρέας, αγγουράκι τουρσί και λεπτές φέτες κρεμμυδιού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα ζουμερό, χορταστικό και ιδανικό για να προσφέρει με τον πιο comfort τρόπο το πρώτο ορεκτικό της σεζόν.Για κυρίως γεύμα ο σεφ ετοιμάζει ελληνική καρμπονάρα στον φούρνο, μια διαφορετική προσέγγιση σε μια από τις πιο αγαπημένες συνταγές με ζυμαρικά. Βράζει τις πένες έτσι ώστε να γίνουν al dente, ενώ παράλληλα σοτάρει μπέικον και μανιτάρια με βούτυρο μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα και να βγάλουν όλα τα αρώματά τους. Στο ίδιο σκεύος δημιουργεί μια βελούδινη μπεσαμέλ και τη συνδυάζει με τα ζυμαρικά, με αυγό, κρέμα γάλακτος, τυρί, μοσχοκάρυδο και φρέσκο θυμάρι. Μεταφέρει το μείγμα σε πυρίμαχο σκεύος, καλύπτει την επιφάνεια με επιπλέον τυρί και φρυγανιά και ψήνει μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένια κρούστα, ενώ στο εσωτερικό να παραμένει κρεμώδες και ζουμερό. Κάπως έτσι, μια πληθωρική μακαρονάδα φούρνου με comfort χαρακτήρα, ιδανική για να γίνει πρωταγωνίστρια σε ένα οικογενειακό τραπέζι, γίνεται το πρώτο κυρίως φαγητό του Kitchen Lab για αυτήν τη σεζόν!Για γλυκό, ο Άκης φτιάχνει ατομικά banoffee με peanut crumble, δίνοντας μια διαφορετική υφή και έναν πολύ ξεχωριστό χαρακτήρα στον κλασικό συνδυασμό μπανάνας, καραμέλας και κρέμας. Ξεκινά φτιάχνοντας ένα νόστιμο crumble από peanuts, ζάχαρη, αλεύρι και βούτυρο, το οποίο ψήνει μέχρι να γίνει τραγανό. Στη συνέχεια, ζεσταίνει dulce de leche και προσθέτει λευκή σοκολάτα και λίγο αλάτι, δημιουργώντας μια πλούσια και βελούδινη καραμέλα, ενώ παράλληλα χτυπά κρέμα γάλακτος με άχνη ζάχαρη για να ετοιμάσει μια αφράτη σαντιγί. Στήνει το γλυκό σε ατομικά ποτηράκια με διαδοχικές στρώσεις από peanut crumble, φρέσκια μπανάνα, καραμέλα και σαντιγί και ολοκληρώνει με επιπλέον τραγανό crumble, παραδίδοντας ένα γλυκό με έντονες αντιθέσεις υφών, πλούσια γεύση και την απαραίτητη δόση απόλαυσης, για να ξεκινήσει γλυκά η νέα σεζόν του «Kitchen Lab» στον ΣΚΑΪ.Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου:Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου την ίδια ώρα, ο Άκης Πετρετζίκης παρουσιάζει το πρώτο κυριακάτικο επεισόδιο της νέας σεζόν του «Kitchen Lab», με έναμενού γεμάτο αντιθέσεις, διαφορετικές υφές και πολύ αγαπημένες γεύσεις. Ξεκινώντας από μια δροσερή και χορταστική σαλάτα, συνεχίζοντας με μια σπιτική εκδοχή ενός από τα πιο διάσημα ελληνικά street foods και καταλήγοντας σε ένα κλασικό γλυκό με έντονο άρωμα λεμονιού, ο κορυφαίος σεφ ετοιμάζει τρεις συνταγές που έχουν όλα όσα χρειάζεται ένα απολαυστικό κυριακάτικο τραπέζι.Ξεκινά με τονοσαλάτα με κουσκούς, ένα πιάτο δροσερό, χορταστικό, θρεπτικό και πρωτότυπο. Ο Άκης περιχύνει κουσκούς με καυτό νερό και το αφήνει να απορροφήσει τα υγρά και να αφρατέψει, ενώ παράλληλα ετοιμάζει μια ιδιαίτερη πίκλα κρεμμυδιού με βαλσάμικο ξίδι με μάνγκο, που προσθέτει γλυκόξινη ένταση στη σαλάτα. Στη συνέχεια, κόβει αγγούρι, αβοκάντο και ντοματίνια, ψιλοκόβει μαϊντανό και βασιλικό και τα ανακατεύει με το αφράτο κουσκούς. Προσθέτει την πίκλα μαζί με το αρωματικό βαλσάμικο, ξύσμα λάιμ και τόνο μαζί με το ελαιόλαδό του, ανακατεύει καλά και ολοκληρώνει με σουσάμι. Έτσι, δημιουργεί μια πολύχρωμη σαλάτα με θαλασσινή γεύση, φρεσκάδα και γλυκόξινες νότες, που μπορεί να ανοίξει ένα γεύμα, αλλά και να σταθεί από μόνη της, ως ένα ελαφρύ κυρίως πιάτο.Για κυρίως γεύμα, ο σεφ ετοιμάζει σπιτικό γύρο κοτόπουλο, φέρνοντας στην κουζίνα του «Kitchen Lab» ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά street foods. Ξεκινά μαρινάροντας κοτόπουλο με κρεμμύδι και ξίδι και στη συνέχεια χτυπά σκόρδο, ελαιόλαδο και ρίγανη, προσθέτει μουστάρδα, μέλι και πιπέρι και ενσωματώνει το αρωματικό μείγμα στο κρέας. Κατόπιν, στήνει τον δικό του αυτοσχέδιο γύρο πάνω σε ξυλάκια, τα οποία στηρίζει σε μια πατάτα, προσθέτει πιπεριές στην κορυφή και ψήνει το κοτόπουλο στον φούρνο μέχρι να αποκτήσει ωραίο χρώμα εξωτερικά και να παραμείνει ζουμερό εσωτερικά. Παράλληλα, τηγανίζει πατάτες και ανακατεύει τραγανό μαρούλι με ranch sauce. Τέλος, κόβει τον γύρο περιμετρικά και γεμίζει αραβικές πίτες με sauce, τον γύρο κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι και πατάτες, δημιουργώντας μια πλούσια σπιτική εκδοχή του αγαπημένου street food, γεμάτη αρώματα, διαφορετικές υφές και αξέχαστη νοστιμιά.Για γλυκό, ο Άκης φτιάχνει εύκολη lemon pie, ένα από τα πιο κλασικά επιδόρπια, όπου η οξύτητα του λεμονιού συναντά τη γλύκα και τη βουτυράτη βάση που όλοι ξέρουμε ότι χαρακτηρίζει την εν λόγω συνταγή. Αρχικά, θρυμματίζει μπισκότα, τα ανακατεύει με λιωμένο βούτυρο και σχηματίζει μια τραγανή βάση με γείσο, την οποία βάζει στο ψυγείο για να σταθεροποιηθεί. Στη συνέχεια, συνδυάζει ζαχαρούχο γάλα με χυμό και ξύσμα λεμονιού, βανίλιακαι κρόκους, απλώνει τη βελούδινη γέμιση πάνω από τη βάση και ψήνει την τάρτα. Για το τελείωμα, ζεσταίνει ασπράδια με ζάχαρη σε μπεν μαρί και κατόπιν τα χτυπά στο μίξερ μέχρι να δημιουργήσει μια αφράτη μαρέγκα. Την απλώνει πάνω από την κρύα γέμιση, σχηματίζει κορυφές και τις καραμελώνει με φλόγιστρο, σερβίροντας μια lemon pie με τραγανή βάση, κρεμώδη και αρωματική γέμιση και αέρινη μαρέγκα, που ολοκληρώνει με τον πιο απολαυστικό τρόπο το πρώτο κυριακάτικο «Kitchen Lab» της σεζόν.«Kitchen Lab»Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16.00, στον ΣΚΑΪΠηγή: tvnea.com