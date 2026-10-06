Στον Φράνσις Χάλτσεν απονέμενεται το φετινό Νόμπελ Φυσικής, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών στη Στοκχόλμη.

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική μνεία στη «σημαντική συμβολή του στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης.»

Το Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube – μια ιδέα του φετινού νικητή του βραβείου Νόμπελ Φυσικής – εντοπίζει και παρακολουθεί τα νετρίνα που προέρχονται από το μακρινό σύμπαν.

Οι αλληλεπιδράσεις των νετρίνων που καταγράφει διαρκώς το IceCube, μπορούν να προσφέρουν στους επιστήμονες νέες γνώσεις σχετικά με τα βίαια περιβάλλοντα στα οποία δημιουργούνται, αποκαλύπτοντας ακόμη και έως τώρα άγνωστα κοσμικά φαινόμενα.

Ο Φράνσις Χάλζεν συνειδητοποίησε ότι ο πάγος στον Νότιο Πόλο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση σωματιδίων γνωστών ως νετρίνα.

Παρουσίασε για πρώτη φορά το όραμά του για την ανίχνευση νετρίνων στον Νότιο Πόλο το 1988. Οταν ένα νετρίνο συγκρούεται με έναν ατομικό πυρήνα, παράγει μια λάμψη φωτός που μπορεί να ανιχνευθεί από αισθητήρες μέσα στον διαυγή παγετώδη πάγο. Ο πάγος του Νότιου Πόλου παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς είναι απαλλαγμένος από διάφορους τύπους παρεμβολών και η περιοχή είναι γεωλογικά σταθερή, χωρίς σεισμούς. Ο Χάλζεν και η ιδέα του κέρδισαν σύντομα την υποστήριξη άλλων ερευνητών και, μόλις λίγα χρόνια αργότερα, διεξήχθησαν προκαταρκτικές δοκιμές με αισθητήρες στον πάγο.

«Ο Φράνσις Χάλζεν ηγήθηκε μιας διεθνούς ομάδας ερευνητών και μηχανικών που μας προσέφεραν ένα φανταστικό όργανο. Η επιμονή και το επιστημονικό του όραμα άνοιξαν το δρόμο για ένα νέο είδος αστρονομίας», δηλώνει ο Μαρκ Πιρς, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Φυσικής.

Από το 1901 έχουν απονεμηθεί 119 Νόμπελ Φυσικής, με τον νεότερο Νομπελίστα να είναι ηλικίας 25 χρόνων και τον γηραιότερο 96.

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Σημειώνεται πως αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί το Νόμπελ Χημείας, την Πέμπτη το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Ενώ την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών.

Το χρηματικό έπαθλο φέτος ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες (περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια), είτε πρόκειται για ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα βραβευθέντων είτε για έναν οργανισμό.







https://www.kathimerini.gr/world/564503341/ston-fransis-chaltsen-to-fetino-nompel-fysikis-gia-tin-kathoristiki-symvoli-toy-sto-paratiritirio-netrinon-icecube/







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