





Σε ανοδική τροχιά βρίσκεται το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του Open, καθώς οι τηλεθεατές αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την προσπάθεια για σύγχρονες και άρτιες ποιοτικά εκπομπές, υπερδιπλασιάζοντας σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσοστά τηλεθέασης που έχουν οι νέες προτάσεις του καναλιού, σε σχέση με τις αντίστοιχες "ζώνες" μετάδοσης πέρυσι.

Συγκεκριμένα για τον μήνα Σεπτέμβριο (και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μετρήσεων της Nielsen):

· "Ρεπορτάζ Τώρα" με τον Νάσο Γουμενίδη, με εντυπωσιακή αύξηση που ξεπέρασε το 100% στο σύνολο του κοινού (7,3% σε σχέση με 3,5% τον Σεπτέμβριο του 2025), αλλά και αύξηση σε όλα τα επιμέρους κοινά σε σχέση με πέρυσι, που κυμάνθηκε από 71% στις Γυναίκες ηλικίας 35-54 (5,3% από 3,1%), έως 54,1% στους Ανδρες τηλεθεατές ίδιας ηλικίας (5,8% από 3,7%)

· "Μια Ελλάδα παρέα" με τους Ιωάννα Μαλέσκου, Κατερίνα Ζαρίφη, Αγγελο Βουράκη, Γιάννη Μαλλιαρό, με αύξηση σε όλα τα κοινά, που φτάνει έως και το 93,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή περίοδο (Ανδρες 35-54, με 8,7% έναντι 4,5%, αλλά και στο σύνολο κατά 24,1% και μέσο όρο 7,2%, στο δυναμικό κατά 28,6% -6,3% τον Σεπτέμβριο- και Άνδρες 25-54 κατά 53,1%, με 7,5% έναντι 4,9%).

· "Ο πιο Αδύναμος Κρίκος" με τον Τάσο Δούση με πρεμιέρα που ξεχώρισε από τους τηλεθεατές το περασμένο Σαββατοκύριακο, με αυξημένα ποσοστά τηλεθέασης σε σχέση με τα αντίστοιχα πέρυσι, κατά 40% στο δυναμικό κοινό (6,3% έναντι 4,5%), αλλά και στις Γυναίκες 35-54 κατά 26,8% (7,1% έναντι 5,6%) και αύξηση σε όλα τα κοινά, από 22,6% έως 55,3%

Οι ψυχαγωγικές εκπομπές του Open, που διαφοροποιούνται ως θεματικές προτάσεις από τον ανταγωνισμό με δύο Dodu-series - η "Κόκκινη Γραμμή" κάθε Δευτέρα στις 21:00 και το "Από Θαύμα" , κάθε Τετάρτη στις 23:00 - ,αλλά και ουσιαστική διασκέδαση με το "John και...Μέρη" με τον Γιάννη Ζουγανέλη κάθε Κυριακή στις 21:00, καθώς και πολλές ακόμη ήδη αγαπημένες , όπως οι "Εικόνες" κάθε Κυριακή στις 17:30, το "Γκάζι θέλει" κάθε Κυριακή στις 16:30, οι επιλεγμένες ταινίες του ξένου κινηματογράφου κ.α., σέβονται τον τηλεθεατή και υπόσχονται ένα πρόγραμμα, κυριολεκτικά ... για όλους!

Πηγή: tvnea.com