Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Anais Club, η τελετή απονομής των Digital Media (DIME) Awards 2026, η 13η διοργάνωση του θεσμού, ο οποίος επιβραβεύει την καινοτομία, την αποτελεσματικότητα και τις καλές πρακτικές στα ψηφιακά μέσα στην Ελλάδα.To Star, σε συνεργασία με την εταιρία ADVENGERS, απέσπασε 11 βραβεία και αναδείχθηκε Digital Medium of the Year, κατακτώντας την κορυφαία διάκριση του θεσμού. Οι βραβεύσεις αφορούσαν τη digital παρουσία των MasterChef και GNTM σε TikTok, Instagram και Facebook, αλλά και τις κατηγορίες Engagement Strategy και AI in Content Creation.Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις φετινές διακρίσεις έχει το Platinum Award στην κατηγορία Best Use of AI in Content Creation για το MasterChef 2025: Cooking Up Real-Time AI Content, αναγνωρίζοντας την καινοτόμο και δημιουργική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή real-time περιεχομένου.Η κορυφαία διάκριση Digital Medium of the Year απονεμήθηκε στο ψηφιακό μέσο που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από το σύνολο των βραβεύσεών του στις επιμέρους κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τη συνολική δυναμική και την εξέλιξη της digital παρουσίας του Star.Αναλυτικά τα βραβεία του Star ήταν:PLATINUM Ανάπτυξη & Διαχείριση Online Περιεχομένου MasterChef 2025: Cooking Up Real-Time AI ContentGOLDBest Use of AI in Content Creation MasterChef 2025: Cooking Up Real-Time AI ContentSILVER Best Use of Facebook MasterChef 2025: Turning Facebook into a Real-Time Viewing EngineBRONZE Best Use of Facebook GNTM 2025: Reintroducing a TV Show Through FacebookSILVER Best Use of Instagram / Publisher MasterChef 2025: Turning Instagram into a Real-Time Engagement EcosystemBRONZE Best Use of Instagram / Publisher GNTM 2025: Building the Ultimate Fashion Community on InstagramGOLD Best Use of TikTok / Publisher MasterChef 2025: Turning TikTok into a Content & Audience Growth EngineSILVER Best Use of TikTok / Publisher GNTM 2025: Rewriting Fashion Entertainment on TikTokSILVER Best Engagement Strategy / Publisher MasterChef 2025: From Social Engagement to TV DominanceBRONZE Best Engagement Strategy / Publisher GNTM 2025: Turning Viewers into an Always-On Fashion CommunitySILVER Best Integrated Reporting / Transmedia Storytelling Star.gr || Eurovision 2026 (Powered By Novibet)Ο κ. Κάρολος Αλκαλάι, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Star, δήλωσε: «Η διάκριση του Star με το βραβείο Digital Medium of the Year στα DIME Awards 2026 είναι μια σημαντική αναγνώριση για τη δουλειά και τη στρατηγική της ομάδας μας στο digital. Αξιοποιώντας τη δύναμη του τηλεοπτικού περιεχομένου που παράγει το Star, η ομάδα επικοινωνίας, με την πολύτιμη συνεργασία των Advengers, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για δημιουργία ουσιαστικής σχέσης με το κοινό μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Είμαστε περήφανοι για τις ομάδες περιεχομένου και επικοινωνίας και συνεχίζουμε με ενθουσιασμό το κοινό δημιουργικό μας έργο.»Ο κ. Νικόλας Μπαρδάκης, Chief Executive Officer των ADVENGERS, δήλωσε: «Το Digital Medium of the Year είναι μια διάκριση με ιδιαίτερη αξία για εμάς, γιατί αποτυπώνει τη συνολική δουλειά που γίνεται μαζί με την ομάδα του Star όλη τη χρονιά. Το Platinum για τη χρήση AI στο MasterChef και οι διακρίσεις σε όλες τιςβασικές social πλατφόρμες δείχνουν τη συνεχή εξέλιξη της digital παρουσίας των brands του Star και τη δύναμη της συνεργασίας μας.»Οι φετινές διακρίσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν τη σταθερή επένδυση του Star στο digital περιεχόμενο και τη συνεχή εξέλιξη της συνεργασίας του με τους ADVENGERS.Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 38 καταξιωμένα στελέχη, υπό την προεδρία της Καθηγήτριας και Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, Λίζας Τσαλίκη.Πηγή: tvnea.com