Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA!» για τη Νίτσα, τη νέα σειρά του MEGA, τις ανατροπές στο σενάριο και τη χαρά της υποκριτικής εξέλιξης.Για τη νέα της τηλεοπτική δουλειά στη νέα σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ» - νέο επεισόδιο κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 21:00- , αλλά και για τη χαρά τού να υποδύεται έναν χαρακτήρα εκ διαμέτρου αντίθετο με όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, μίλησε η Νάντια Κοντογεώργη στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.Η γνωστή πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο τρόπο αφήγησης της σειράς, αλλά και στις αλλαγές που φέρνει ο νέος της ρόλος. Σχολιάζοντας την παρατήρηση πως η νέα της ηρωίδα δεν θυμίζει σε τίποτα προγενέστερους ρόλους της, όπως η Βίβιαν στο «Κάτω Παρτάλι», η Νάντια Κοντογεώργη σημείωσε πως μάλλον πρόκειται για «το αντίπαλον δέος».«Αυτή είναι και η χαρά του ηθοποιού, να υποδύεται πολύ διαφορετικές προσωπικότητες. Είναι πολύ ωραίο να έχει κανείς στα χέρια του ένα πολύ καλό σενάριο, εξαιρετικούς συναδέλφους. Και η αλήθεια είναι πως είμαστε σε μια συνθήκη όπου έχουμε έναν καταπληκτικό σκηνοθέτη [Σέργιος Κωνσταντινίδης], ο Θωμάς ο Βαρβίας στην διεύθυνση φωτογραφίας» συμπλήρωσε.Το «Κάμπινγκ» είναι ένα «υπέροχο μπλεντ» νέων και αναγνωρισμένων ηθοποιώνΠεριγράφοντας το ύφος και την πλοκή της σειράς «Κάμπινγκ», η ηθοποιός στάθηκε στον πρωτότυπο χαρακτήρα της παραγωγής, η οποία βασίζεται στην επιτυχημένη κυπριακή σειρά του Φώτη Γεωργίδη και διασκευάζεται για την ελληνική τηλεόραση από την Έλενα Σολωμού και τον Κωστή Παπαδόπουλο. «Σε αυτή τη σειρά τα πράγματα έχουν γίνει αλλιώς και έχουν γίνει με πολύ ενδιαφέρον τρόπο, ο τρόπος αφήγησης είναι πολύ ιδιαίτερος, είναι μια πολύ ιδιαίτερη σειρά που βρίσκει σταδιακά το κοινό της», ανέφερε χαρακτηριστικά.Όταν οι παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής του MEGA θέλησαν να μάθουν περισσότερα για όσα «παράνομα» γίνονται στο κάμπινγκ», η ηθοποιός είπε: «Έχουμε εξαφανίσεις, πιθανές δολοφονίες, διαφόρων ειδών εγκλήματα και έχουμε απλούς καθημερινούς ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτό το περιβάλλον και προσαρμόζονται. Έρχεται ένα διαβρωτικό στοιχείο και βλέπουμε και εμείς πως η ανθρώπινη φύση».Όσον αφορά τις εξαιρετικές συνεργασίες στη σειρά, η ίδια υπογράμμισε ότι το καστ συνθέτει «ένα υπέροχο μπλεντ» από νέους ηθοποιούς αλλά και ανθρώπους με καταξιωμένη πορεία, ενώ αποκάλυψε ότι η εξέλιξη της δράσης θα κρατήσει το κοινό σε εγρήγορση: «Τώρα πήραμε το τελευταίο επεισόδιο, δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλά. Το ενδιαφέρον είναι πως η δράση προχωρά και θα δείτε από επεισόδιο σε επεισόδιο θα είμαστε όλοι εν εγρηγόρσει».Τέλος, η Νάντια Κοντογεώργη μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για την ηρωίδα που υποδύεται, τη Νίτσα: «Η Νίτσα είναι ένας κανονικός άνθρωπος που όμως θα δει κι αυτή τον εαυτό της να τον εκπλήσσει. Μου άρεσε πολύ ότι είναι τόσο διαφορετική από ότι έχω κάνει μέχρι στιγμής που ήθελα πάρα πολύ να την ανακαλύψω και της έχω βάλει και δικά μου πολλά χρώματα, την έχω αγαπήσει πολύ. Παίρνω τις σκηνές και την τρυφερεύω, τη βλέπω και την ευχαριστιέμαι».Πηγή: tvnea.com