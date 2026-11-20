«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»: Αντιμέτωπος με την τελευταία και πιο κρίσιμη ερώτηση των 100.000€
2026-11-20 12:53:49
Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το πιο δυνατό και συναρπαστικό παιχνίδι γνώσεων, που απολαμβάνουμε κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στις 20:00 στον ΑΝΤ1, απόψε, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, έρχεται με την ερώτηση των 100.000€!
Ο Γιώργος Καρβούνης, ο παίκτης που για δεύτερη μέρα κάθεται απέναντι στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, είναι γεωλόγος με master και διδακτορικό στη Γεωχημεία και έχει έρθει στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με στόχο να φτάσει μέχρι το τέλος και να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 100.000€. Χτες, έφτασε μέχρι την 7η ερώτηση και τις 2.000€ και απόψε, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ξεκινάει από την 8η ερώτηση για τις 3.000€ και, μετά από ένα πραγματικά συναρπαστικό παιχνίδι, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την τελευταία και πιο κρίσιμη ερώτηση του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;».
Ξέρει την απάντηση;
Η αγωνία χτυπάει κόκκινο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα ρωτώντας «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και υπόσχεται να μας χαρίσει συγκλονιστικές στιγμές σε ένα παιχνίδι που δεν πρέπει να χάσετε!
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 20:00 στον ΑΝΤ1
Πηγή: tvnea.com
Ο Γιώργος Καρβούνης, ο παίκτης που για δεύτερη μέρα κάθεται απέναντι στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, είναι γεωλόγος με master και διδακτορικό στη Γεωχημεία και έχει έρθει στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με στόχο να φτάσει μέχρι το τέλος και να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 100.000€. Χτες, έφτασε μέχρι την 7η ερώτηση και τις 2.000€ και απόψε, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ξεκινάει από την 8η ερώτηση για τις 3.000€ και, μετά από ένα πραγματικά συναρπαστικό παιχνίδι, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την τελευταία και πιο κρίσιμη ερώτηση του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;».
Ξέρει την απάντηση;
Η αγωνία χτυπάει κόκκινο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα ρωτώντας «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και υπόσχεται να μας χαρίσει συγκλονιστικές στιγμές σε ένα παιχνίδι που δεν πρέπει να χάσετε!
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 20:00 στον ΑΝΤ1
Πηγή: tvnea.com
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