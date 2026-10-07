2026-10-07 11:45:21
Φωτογραφία για Εκτός ΑΝΤ1 ο Αντώνης Κανάκης - Τι ανακοίνωσε ο ίδιος και η παρέα του Ράδιο Αρβυλα;

 





Μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα.

Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.

Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Ευχαριστούμε πολύ,

Η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα».

Πηγή: tvnea.com
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