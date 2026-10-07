2026-10-07 11:45:21
Φωτογραφία για Η μεγάλη συμπαραγωγή «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1!
Τη μεγάλη συμπαραγωγή της Nova «Καποδίστριας» (2025, διάρκειας 123’), θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere! Η ταινία είναι μια μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με γυρίσματα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Ναύπλιο, Κέρκυρα, Ύδρα, Μάνη, Σούνιο) αλλά και στο εξωτερικό (Ρουμανία, Ελβετία).

Το σενάριο και την σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Γιάννης Σμαραγδής, ενώ το καστ απαρτίζουν μεταξύ άλλων οι Αντώνης Μυριαγκός (Καποδίστριας), Φίνμπαρ Λιντς (Μέτερνιχ), Τάσος Χαλκιάς (Πρωθυπουργός Σπηλιάδης), Μάξιμος Μουμούρης (Κολοκοτρώνης), Νικορέστης Χανιωτάκης (Νικόδημος), Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη (Ρωξάνδρα), Δημήτρης Γεωργιάδης (Τσάρος Αλέξανδρος), Μαίρη Βιδάλη (Μαντώ Μαυρογένους), Καίτη Ιμπροχώρη (Charlotte de Sor), Παύλος Κοντογιαννίδης (Κουντουριώτης), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης), Νίκος Κορδώνης (Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος), Δημήτρης Δανίκας (Κανάρης).


Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. O Καποδίστριας υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, ενώ δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Με την ταινία «Καποδίστριας», η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα EON όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Πηγή: tvnea.com
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