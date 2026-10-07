Νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο 6ο Συμπόσιο Φαρμακοεπιδημιολογίας, καταγράφει τη θεαματική πτώση της χρήσης αντιβιοτικών κατά την περίοδο της πανδημίας και την επαναφορά της ανοδικής τάσης μετά την άρση των μέτρων. Πρόκειται για ελπιδοφόρο μήνυμα δυνατότητας περιορισμού του φαινομένου, χάρη σε παρεμβάσεις, αφού η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις κατανάλωσης αντιβιοτικών στην Ευρώπη, με τη μικροβιακή αντοχή να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα Δημόσιας Υγείας.

Θεαματική πτώση της κατανάλωσης αντιβιοτικών την περίοδο της πανδημίας καταγράφει η μελέτη που έφερε εις πέρας ο φοιτητής Μοριακής Βιολογίας Αριστοτέλης Ζαρoγουλίδης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

. Συγκεκριμένα, η μελέτη καταδεικνύει ότι η υψηλή κατανάλωση αντιβιοτικών στη χώρα μειώθηκε απότομα από τον Μάρτιο του 2020, με την επιβολή του πρώτου lockdown. Η πτώση συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο lockdown, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων ετών. Ωστόσο, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, η χρήση αντιβιοτικών άρχισε σταδιακά να αυξάνεται, πλησιάζοντας ξανά τα προ πανδημίας επίπεδα.

Σύμφωνα με τα πρώιμα ευρήματα,

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