2026-10-16 20:12:30

Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας υπέγραψαν κοινό σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση των διασυνοριακών σιδηροδρομικών έργων που θα συνδέουν το Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα και τον Δούναβη, ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό διάδρομο μεταφορών Βαλτικής - Μαύρης Θάλασσας - Αιγαίου.Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 30 σιδηροδρομικά έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 16 δισ. ευρώ. sidirodromikanea

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