2026-10-16 12:30:35
Φωτογραφία για Παρασκευή, 16/10/2026: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Αφού ξαναδούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 33 - Β.Μ.) και επισκεφτούμε την προηγούμενη ανάρτηση, διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 13ου κεφαλαίου (σελίδα 34 - Β.Μ.). Επιπλέον, διαβάζουμε πολύ καλά και τα υπόλοιπα κριτήρια διαιρετότητας από το φύλλο εργασίας που μοιράστηκε στην τάξη. Τέλος, λύνουμε τις ασκήσεις στην πίσω όψη της ίδιας φωτοτυπίας.

Φυσική: Αρχικά, ολοκληρώνουμε τη μελέτη του ΦΕ13 "Οικονομία στη χρήση ενέργειας" (θεωρία, παρατηρήσεις, συμπέρασμα και εργασίες), με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης. Έπειτα, με γνώμονα το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Δευτέρας, 19/10, προετοιμαζόμαστε κατάλληλα, διαβάζοντας ό,τι έχουμε σημειώσει στο Τ.Ε. (κίτρινο βιβλίο) από θεωρία, παρατηρήσεις, συμπεράσματα και εργασίες. Επιπλέον βοήθεια θα μας δώσουν και τα υπογραμμισμένα κείμενα από το Β.Μ. (πράσινο βιβλίο) και, βέβαια, το επαναληπτικό υλικό της αντίστοιχης ανάρτησης. Υπενθυμίζω ότι πρέπει τη Δευτέρα να φέρουμε και την εργασία που ανατέθηκε χθες, μέσω του "Κλικ στη μάθηση", δηλαδή παρατηρούμε και καταγράφουμε στο τετράδιό μας περιπτώσεις σπατάλης ενέργειας στο σπίτι μας και τις αναφέρουμε στην τάξη (προφανώς ισχύει για όσους και όσες από εμάς δεν ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη της εργασίας).

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