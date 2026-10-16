2026-10-16 15:56:06
Φωτογραφία για Τα τρένα μπαταρίας και οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων διαμορφώνουν το μέλλον του παγκόσμιου σιδηροδρόμου.
Ο παγκόσμιος σιδηρόδρομος εισέρχεται σε μια νέα περίοδο δυναμικής ανάπτυξης, με δύο τεχνολογικές τάσεις να κυριαρχούν στις επενδύσεις των τελευταίων ετών: τα τρένα μπαταρίας και τα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και τη Μέση Ανατολή, κυβερνήσεις και σιδηροδρομικοί οργανισμοί στρέφονται σε καινοτόμες λύσεις που υπόσχονται ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο φιλικές προς το sidirodromikanea
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