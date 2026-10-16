2026-10-16 12:58:22
Φωτογραφία για «Στην Πρώτη Γραμμή»: Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος αναδεικνύουν τον ρόλο του σιδηροδρόμου στον πόλεμο του 1940-1941.
Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, από τις 23 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος παρουσιάζουν την έκθεση ιστορικών τεκμηρίων «Στην Πρώτη Γραμμή: Ο σιδηρόδρομος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 1940-1941», φωτίζοντας μια σημαντική πτυχή της ελληνικής ιστορίας και αναδεικνύοντας την καθοριστική συμβολή του sidirodromikanea
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