2026-10-16 12:44:50
Φωτογραφία για ΠΦΣ: «Δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα έκδοσης και υποβολής τιμολογίων για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας σε όσους δεν είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα»

 



Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Έπειτα από επικοινωνία του Προέδρου του Π.Φ.Σ. με την ΗΔΥΚΑ, εξασφαλίστηκε εκ νέου η δυνατότητα έκδοσης και υποβολής τιμολογίων για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας για όσους δεν κατέστη δυνατό να υποβάλουν τα τιμολόγιά τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου, που ήταν η καταληκτική προθεσμία. 

 Η πλατφόρμα θα ανοίξει την Τρίτη 20 Οκτωβρίου το πρωί και θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου το βράδυ. 

 Σας εφιστούμε την προσοχή ότι μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεμότητες για να μπορέσει να γίνει αυτόματη άντληση των ασφαλιστικών ή φορολογικών ενημεροτήτων.






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