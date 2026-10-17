2026-10-17 11:14:45
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/10/2026)

 

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκινά σιγά σιγά και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αρχίζει να χτυπάει κόκκινο. 



 Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν. 

 ΠΗΓΗ: The Nielsen Company  .tvnea-ratings { --tvn-red: #df0a16; --tvn-red-dark: #b6000a; --tvn-black: #101013; --tvn-ink: #17171b; --tvn-muted: #6c6c75; --tvn-line: #e7e7eb; --tvn-soft: #f5f5f7; width: 100%; max-width: 900px; margin: 24px auto; color: var(--tvn-ink); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.35; container-type: inline-size; } .tvnea-ratings, .tvnea-ratings * { box-sizing: border-box; } .tvnea-ratings__shell { overflow: hidden; border: 1px solid #dedee3; border-radius: 18px; background: #fff; box-shadow: 0 14px 38px rgba(15, 15, 18, 0.09); } .tvnea-ratings__hero { position: relative; isolation: isolate; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 20px; min-height: 112px; padding: 22px 26px; overflow: hidden; color: #fff; background: linear-gradient(118deg, rgba(223, 10, 22, 0.98) 0 6px, transparent 6px), linear-gradient(135deg, #0b0b0d 0%, #1d1d22 62%, #101013 100%); } .tvnea-ratings__hero::after { content: ""; position: absolute; z-index: -1; top: -70px; right: -45px; width: 260px; height: 220px; border: 38px solid rgba(223, 10, 22, 0.2); border-radius: 50%; transform: rotate(-18deg); } .tvnea-ratings__eyebrow { margin: 0 0 5px; color: #c9c9cf; font-size: 11px; font-weight: 800; letter-spacing: 0.17em; text-transform: uppercase; } .tvnea-ratings__title { margin: 0; color: #fff; font-size: clamp(23px, 4vw, 34px); font-weight: 900; line-height: 1.05; letter-spacing: -0.035em; } .tvnea-ratings__date { margin: 7px 0 0; color: #bfc0c6; font-size: 12px; font-weight: 700; } .tvnea-ratings__badge { position: relative; z-index: 1; flex: 0 0 auto; min-width: 92px; padding: 12px 14px 11px; border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.22); border-radius: 13px; background: rgba(255, 255, 255, 0.08); box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.08); text-align: center; backdrop-filter: blur(5px); } .tvnea-ratings__badge-label { display: block; margin-bottom: 2px; color: #c9c9ce; font-size: 9px; font-weight: 800; letter-spacing: 0.13em; text-transform: uppercase; } .tvnea-ratings__badge-value { display: block; color: #fff; font-size: 23px; font-weight: 900; line-height: 1; } .tvnea-ratings__content { padding: 18px; background: #f2f2f4; } .tvnea-ratings__zone + .tvnea-ratings__zone { margin-top: 18px; } .tvnea-ratings__zone { overflow: hidden; border: 1px solid #dedee3; border-radius: 13px; background: #fff; box-shadow: 0 5px 15px rgba(15, 15, 18, 0.045); } .tvnea-ratings__zone-title { position: relative; margin: 0; padding: 14px 18px 14px 22px; color: #fff; background: var(--tvn-black); font-size: 17px; font-weight: 900; line-height: 1.2; text-align: left; } .tvnea-ratings__zone-title::before { content: ""; position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 0; width: 6px; background: var(--tvn-red); } .tvnea-ratings__columns, .tvnea-ratings__row { display: grid; grid-template-columns: minmax(0, 1fr) 112px; } .tvnea-ratings__columns { align-items: center; min-height: 38px; color: #777780; background: #ededf0; font-size: 10px; font-weight: 900; letter-spacing: 0.095em; text-transform: uppercase; } .tvnea-ratings__columns > span { padding: 9px 18px; text-align: center; } .tvnea-ratings__columns > span:last-child { border-left: 1px solid #dadade; } .tvnea-ratings__audience-heading { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; gap: 1px; line-height: 1.05; } .tvnea-ratings__audience-title { display: block; font-size: 9px; letter-spacing: 0.075em; } .tvnea-ratings__audience-demo { display: block; color: var(--tvn-red); font-size: 9px; letter-spacing: 0.04em; } .tvnea-ratings__row { min-height: 76px; border-top: 1px solid var(--tvn-line); background: #fff; opacity: 0; transform: translateY(10px); } .tvnea-ratings__zone--visible .tvnea-ratings__row { animation: tvnea-ratings-row-in 0.34s cubic-bezier(0.2, 0.72, 0.25, 1) both; animation-delay: var(--tvn-row-delay, 0ms); } .tvnea-ratings__row:first-child { border-top: 0; } .tvnea-ratings__program { display: flex; align-items: center; gap: 12px; min-width: 0; padding: 13px 18px; } .tvnea-ratings__rank { display: inline-flex; flex: 0 0 27px; align-items: center; justify-content: center; width: 27px; height: 27px; border-radius: 50%; color: #74747d; background: #efeff2; font-size: 11px; font-weight: 900; } .tvnea-ratings__row--winner .tvnea-ratings__rank { color: #fff; background: var(--tvn-red); box-shadow: 0 5px 12px rgba(223, 10, 22, 0.25); } .tvnea-ratings__program-main { flex: 1 1 auto; min-width: 0; } .tvnea-ratings__program-name { overflow-wrap: anywhere; color: #202025; font-size: 15px; font-weight: 800; line-height: 1.2; text-align: left; } .tvnea-ratings__track { width: 100%; height: 8px; margin-top: 9px; overflow: hidden; border-radius: 999px; background: #e4e4e9; box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(18, 18, 22, 0.09); } .tvnea-ratings__bar { position: relative; width: var(--tvn-bar, 0%); height: 100%; overflow: hidden; border-radius: inherit; background-color: var(--tvn-red); background-image: repeating-linear-gradient( 135deg, rgba(255, 255, 255, 0.34) 0, rgba(255, 255, 255, 0.34) 5px, rgba(255, 255, 255, 0) 5px, rgba(255, 255, 255, 0) 11px ), linear-gradient(90deg, var(--tvn-red-dark), #ff3540); background-size: 22px 22px, 100% 100%; background-position: 0 0, 0 0; transform: scaleX(0); transform-origin: left center; animation-name: tvnea-ratings-grow, tvnea-ratings-flow; animation-duration: 0.55s, 0.72s; animation-timing-function: cubic-bezier(0.2, 0.75, 0.25, 1), linear; animation-iteration-count: 1, infinite; animation-fill-mode: forwards, none; animation-delay: var(--tvn-delay, 0ms), 0ms; animation-play-state: paused, paused; } .tvnea-ratings__bar::after { content: ""; position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: -55%; width: 42%; background: linear-gradient(90deg, transparent, rgba(255, 255, 255, 0.72), transparent); transform: skewX(-18deg); animation: tvnea-ratings-shine 2.4s ease-in-out infinite; animation-delay: calc(var(--tvn-delay, 0ms) + 900ms); animation-play-state: paused; } .tvnea-ratings__zone--visible .tvnea-ratings__bar, .tvnea-ratings__zone--visible .tvnea-ratings__bar::after { animation-play-state: running; } .tvnea-ratings__rating { display: flex; align-items: center; justify-content: center; min-width: 0; border-left: 1px solid var(--tvn-line); color: #202025; background: #fafafd; font-size: 21px; font-weight: 900; letter-spacing: -0.035em; text-align: center; } .tvnea-ratings__row--winner .tvnea-ratings__rating { color: var(--tvn-red); background: #fff7f7; } .tvnea-ratings__rating-sign { margin-left: 1px; font-size: 13px; } .tvnea-ratings__footer { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 12px; padding: 11px 18px 12px; border-top: 1px solid #e1e1e5; color: #777780; background: #f8f8fa; font-size: 10px; font-weight: 700; } .tvnea-ratings__brand { color: var(--tvn-black); font-weight: 900; letter-spacing: 0.04em; } .tvnea-ratings__brand-dot { color: var(--tvn-red); } .tvnea-ratings__source { color: #5e5e67; font-weight: 800; text-align: right; } .tvnea-ratings__error { margin: 0; padding: 18px; border: 1px solid #f1b7bb; border-radius: 10px; color: #8b0009; background: #fff3f4; font-size: 13px; font-weight: 700; } @keyframes tvnea-ratings-grow { to { transform: scaleX(1); } } @keyframes tvnea-ratings-row-in { from { opacity: 0; transform: translateY(10px); } to { opacity: 1; transform: translateY(0); } } @keyframes tvnea-ratings-flow { from { background-position: 0 0, 0 0; } to { background-position: 22px 0, 0 0; } } @keyframes tvnea-ratings-shine { 0%, 25% { left: -55%; } 65%, 100% { left: 125%; } } @container (max-width: 560px) { .tvnea-ratings__shell { border-radius: 13px; } .tvnea-ratings__hero { min-height: 94px; padding: 18px; } .tvnea-ratings__hero::after { right: -100px; } .tvnea-ratings__title { font-size: 24px; } .tvnea-ratings__badge { min-width: 76px; padding: 10px; } .tvnea-ratings__badge-value { font-size: 20px; } .tvnea-ratings__content { padding: 10px; } .tvnea-ratings__zone-title { padding: 12px 14px 12px 18px; font-size: 15px; } .tvnea-ratings__columns, .tvnea-ratings__row { grid-template-columns: minmax(0, 1fr) 82px; } .tvnea-ratings__columns > span { padding: 8px 7px; font-size: 9px; letter-spacing: 0.055em; } .tvnea-ratings__audience-title { font-size: 8px; } .tvnea-ratings__audience-demo { font-size: 8px; } .tvnea-ratings__row { min-height: 69px; } .tvnea-ratings__program { gap: 9px; padding: 11px 10px; } .tvnea-ratings__rank { flex-basis: 24px; width: 24px; height: 24px; font-size: 10px; } .tvnea-ratings__program-name { font-size: 13px; } .tvnea-ratings__rating { font-size: 18px; } .tvnea-ratings__rating-sign { font-size: 11px; } .tvnea-ratings__footer { padding: 10px; font-size: 9px; } }

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Late Night: Πρώτο το «Φως στο Τούνελ»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Late Night: Πρώτο το «Φως στο Τούνελ»
Prime Time: Σαρωτικό το «Σόι σου» - Δυνατα οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» αλλά και η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time: Σαρωτικό το «Σόι σου» - Δυνατα οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» αλλά και η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το Super Κατερίνα – Ακολουθεί το «Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το Super Κατερίνα – Ακολουθεί το «Πρωινό»
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/10/2026)
Παρασκευή, 16/10/2026: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 16/10/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/10/2026)
Η Πολωνία σχεδιάζει να επιτρέψει στους φρουρούς των σιδηροδρόμων να εξουδετερώνουν drones εν μέσω φόβων για δολιοφθορά.
Η Πολωνία σχεδιάζει να επιτρέψει στους φρουρούς των σιδηροδρόμων να εξουδετερώνουν drones εν μέσω φόβων για δολιοφθορά.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ ΚΑΤΑ ΑΠΑΤΩΝ ΣΤΟ INTERNET ΣΕ SITES KAI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ ΚΑΤΑ ΑΠΑΤΩΝ ΣΤΟ INTERNET ΣΕ SITES KAI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οι τεχνολογίες που φέρνουν την επανάσταση στον παγκόσμιο σιδηρόδρομο.
Οι τεχνολογίες που φέρνουν την επανάσταση στον παγκόσμιο σιδηρόδρομο.
Όλη νύχτα σε λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα – Τα 24ωρα λεωφορεία.
Όλη νύχτα σε λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα – Τα 24ωρα λεωφορεία.