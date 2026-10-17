2026-10-17 11:14:45
Φωτογραφία για Late Night: Πρώτο το «Φως στο Τούνελ»
Στην κορυφή της late night ζώνης βρέθηκε το «Φως στο Τούνελ», σημειώνοντας 20.8% στο δυναμικό κοινό και αποκτώντας σαφές προβάδισμα.

Η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» ακολούθησε με 9.5%, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/10/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/10/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/10/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το Super Κατερίνα – Ακολουθεί το «Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το Super Κατερίνα – Ακολουθεί το «Πρωινό»
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το Star News
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το Star News
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το MEGA με το κεντρικό δελτίο του
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το MEGA με το κεντρικό δελτίο του
Late Night ζώνη : Πρώτη η «Νύχτα Αποκαλύψεων» - Έφτασε μέχρι 20,2%
Late Night ζώνη : Πρώτη η «Νύχτα Αποκαλύψεων» - Έφτασε μέχρι 20,2%
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Πολωνία σχεδιάζει να επιτρέψει στους φρουρούς των σιδηροδρόμων να εξουδετερώνουν drones εν μέσω φόβων για δολιοφθορά.
Η Πολωνία σχεδιάζει να επιτρέψει στους φρουρούς των σιδηροδρόμων να εξουδετερώνουν drones εν μέσω φόβων για δολιοφθορά.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ ΚΑΤΑ ΑΠΑΤΩΝ ΣΤΟ INTERNET ΣΕ SITES KAI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ ΚΑΤΑ ΑΠΑΤΩΝ ΣΤΟ INTERNET ΣΕ SITES KAI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οι τεχνολογίες που φέρνουν την επανάσταση στον παγκόσμιο σιδηρόδρομο.
Οι τεχνολογίες που φέρνουν την επανάσταση στον παγκόσμιο σιδηρόδρομο.
Όλη νύχτα σε λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα – Τα 24ωρα λεωφορεία.
Όλη νύχτα σε λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα – Τα 24ωρα λεωφορεία.
Δισεκατομμύρια για τον σιδηρόδρομο σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, αλλά με μεγάλο χρηματοδοτικό κενό.
Δισεκατομμύρια για τον σιδηρόδρομο σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, αλλά με μεγάλο χρηματοδοτικό κενό.