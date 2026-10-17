2026-10-17 11:14:45
Στην κορυφή της late night ζώνης βρέθηκε το «Φως στο Τούνελ», σημειώνοντας 20.8% στο δυναμικό κοινό και αποκτώντας σαφές προβάδισμα.
Η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» ακολούθησε με 9.5%, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
Η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» ακολούθησε με 9.5%, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
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