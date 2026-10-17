Νέο ηλεκτρονικό «δίχτυ» απέναντι στις επενδυτικές απάτες και τη μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών crypto δημιουργεί νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.Οι απάτες που εμφανίζονται ως επενδυτικές ευκαιρίες σε crypto, μετοχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον μόνο με ανακοινώσεις προς τους επενδυτές, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορεί να μπλοκάρει sites και εφαρμογές, να απενεργοποιεί λογαριασμούς και να ζητά την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου.

Η διάταξη του εν λόγω νομοσχεδίου καλύπτει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών χωρίς άδεια, τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων παρόχων κρυπτοστοιχείων, τις παράνομες δημόσιες προσφορές και τη διαφήμιση ή προώθηση μη νόμιμων επενδυτικών προϊόντων στο ελληνικό κοινό.

Στο στόχαστρο μπαίνουν ιστοσελίδες, εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νέο πλαίσιο καλύπτει ακόμη ηλεκτρονικά μηνύματα, υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων και τηλεφωνικές προσεγγίσεις, μέσω των οποίων επιχειρείται η προσέλκυση υποψήφιων επενδυτών.

Τι θα μπορεί να μπλοκάρει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς



Όταν διαπιστώνεται παράβαση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορεί, αφού προηγουμένως καλέσει τον ενδιαφερόμενο να δώσει εξηγήσεις, να απαγορεύει προσωρινά ή οριστικά τη συνέχιση της δραστηριότητας.

Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα:

Να διακόπτει την πρόσβαση από την Ελλάδα σε ιστοσελίδες, domains και διευθύνσεις IP.



Να διατάσσει την αφαίρεση ή απενεργοποίηση περιεχομένου, εφαρμογών και λογαριασμών.



Να αναστέλλει την πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές μέσω των οποίων πραγματοποιείται η παράνομη δραστηριότητα.



Να ανακατευθύνει τους χρήστες σε ενημερωτική σελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.



Στην πράξη, κάποιος που επιχειρεί να επισκεφθεί μια πλατφόρμα η οποία έχει χαρακτηριστεί παράνομη θα μπορεί, αντί για την κανονική ιστοσελίδα, να βλέπει προειδοποίηση ότι ο συγκεκριμένος πάροχος δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.



Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος σοβαρής ζημιάς για τους επενδυτές ή για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, το προσωρινό μπλόκο θα μπορεί να επιβάλλεται χωρίς να έχει προηγηθεί ακρόαση.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει στη συνέχεια να κληθεί να δώσει εξηγήσεις μέσα σε δέκα ημέρες. Αμέσως μετά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα αποφασίζει εάν τα μέτρα θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα αρθούν.

Άμεση συμμόρφωση από παρόχους και πλατφόρμες



Οι εντολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν θα απευθύνονται μόνο στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις παράνομες πλατφόρμες. Θα δεσμεύουν επίσης τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο, τις εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, τους καταχωρητές domains, τις υπηρεσίες cloud και τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Οι παραπάνω πάροχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση, λαμβάνοντας τα αναγκαία τεχνικά μέτρα από τη στιγμή που θα ενημερωθούν για την απόφαση. Η Επιτροπή θα ελέγχει την εφαρμογή των εντολών και θα μπορεί να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Παράλληλα, θα καταρτιστεί δημόσιος κατάλογος προειδοποιήσεων, στον οποίο θα καταχωρίζονται οι μη αδειοδοτημένοι πάροχοι, τα sites, τα domains και οι διευθύνσεις IP που έχουν εντοπιστεί. Η ανάρτηση της απόφασης στον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα αρκεί για να αρχίσει η διαδικασία διακοπής της πρόσβασης.

Εβδομαδιαίο «σκανάρισμα» στα νέα ελληνικά domains



Ξεχωριστή διαδικασία προβλέπεται για τα νέα ελληνικά ονόματα χώρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα δημιουργήσει λίστα με λέξεις-κλειδιά που παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε παράνομες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες.Η ΕΕΤΤ θα ενημερώνει την Επιτροπή μία φορά την εβδομάδα για κάθε νέο domain με κατάληξη .gr ή .ελ, καθώς και για οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό χώρο ή υποχώρο χορηγείται στην Ελλάδα. Θα ακολουθεί έλεγχος τόσο της ονομασίας όσο και του περιεχομένου του.

Η εμφάνιση μιας λέξης-κλειδιού δεν θα οδηγεί από μόνη της σε διαγραφή. Θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι το domain χρησιμοποιείται από μη αδειοδοτημένο πάροχο ή συνδέεται με παράνομη δραστηριότητα.Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα στέλνει εντολή στην ΕΕΤΤ για την προσωρινή απενεργοποίηση του domain. Για δύο μήνες δεν θα επιτρέπεται η διαγραφή του από τον κάτοχό του, ενώ μετά την ολοκλήρωση του διμήνου θα διαγράφεται από το Μητρώο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

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