2026-10-17 09:39:47

Το προσχέδιο έρχεται καθώς η Πολωνία προειδοποιεί ολοένα και περισσότερο ότι η ρωσική δολιοφθορά, οι κυβερνοεπιθέσεις και η υβριδική δραστηριότητα αποτελούν άμεση απειλή για την Πολωνία και τα κράτη του ΝΑΤΟ.Η Πολωνία σχεδιάζει να δώσει στην υπηρεσία προστασίας των σιδηροδρόμων εξουσίες για την εξουδετέρωση drones που απειλούν τις σιδηροδρομικές υποδομές, σύμφωνα με κυβερνητικό προσχέδιο που sidirodromikanea

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