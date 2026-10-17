2026-10-17 11:14:45

Το «Το Σόι Σου» (Ε) κυριάρχησε στην prime time ζώνη με 21.9% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Φόνοι στο Καμπαναριό – II» με 17.0%, ενώ το «Υπάρχει και Φιλότιμο» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 14.6%.



Το 1% Club κατέγραψε 11.0%, ενώ το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» (Ε) σημείωσε 9.9%. Το Dragon’s Den, στην πρεμιέρα του, συγκέντρωσε 9.4%, με το The Roadshow (Ε) να ακολουθεί στο 8.8%. Ο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» σημείωσε 8.7% και οι «Μπλε Ώρες» 8.4%.



Οι «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» κατέγραψαν 7.7%, ενώ το «Το Θύμα» στο MEGA σημείωσε 5.1%. Το GNTM 7 (Ε) κινήθηκε στο 4.5%, οι «Οι Γαμπροί της Ευτυχίας» στην ΕΡΤ1 στο 4.1% και το «Τέρατοσπιτο» στην ΕΡΤ1 ολοκλήρωσε τη ζώνη με 2.0%.



Πηγή: tvnea.com



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