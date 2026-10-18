Hellenic Train: Τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω τροχαίου συμβάντος που σημειώθηκε στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.
2026-10-18 13:37:27
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ, λόγω τροχαίου συμβάντος που σημειώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.Η αμαξοστοιχία 4216 καταργείται στο τμήμα Άνω sidirodromikanea
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