2026-10-18 13:37:27

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ, λόγω τροχαίου συμβάντος που σημειώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.Η αμαξοστοιχία 4216 καταργείται στο τμήμα Άνω sidirodromikanea

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