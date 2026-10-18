2026-10-18 13:37:27
Φωτογραφία για Hellenic Train: Τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω τροχαίου συμβάντος που σημειώθηκε στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.
 Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ, λόγω τροχαίου συμβάντος που σημειώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.Η αμαξοστοιχία 4216 καταργείται στο τμήμα Άνω sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (17/10/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (17/10/2026)
Hellenic Train: Αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ.
Hellenic Train: Αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ.
Hellenic Train: Αναστολή πρωινών δρομολογίων του Προαστιακού Πάτρας λόγω εργασιών στην υποδομή.
Hellenic Train: Αναστολή πρωινών δρομολογίων του Προαστιακού Πάτρας λόγω εργασιών στην υποδομή.
Ισπανία: Μαζικές ακυρώσεις δρομολογίων μετά από πυρκαγιά στη γραμμή υψηλής ταχύτητας.
Ισπανία: Μαζικές ακυρώσεις δρομολογίων μετά από πυρκαγιά στη γραμμή υψηλής ταχύτητας.
Εγκαθίστανται κινητά καταφύγια σε σιδηροδρομικούς σταθμούς στην περιοχή του Κιέβου.
Εγκαθίστανται κινητά καταφύγια σε σιδηροδρομικούς σταθμούς στην περιοχή του Κιέβου.
Hellenic Train: Με καθυστέρηση 31 λεπτών αναχώρησε το IC57 από Θεσσαλονίκη για Αθήνα.
Hellenic Train: Με καθυστέρηση 31 λεπτών αναχώρησε το IC57 από Θεσσαλονίκη για Αθήνα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Microsoft και η Nvidia ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΣΤΟ Surface Laptop Ultra ΜΕ ΤΟ ΤΣΙΠ chip RTX Spark
Η Microsoft και η Nvidia ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΣΤΟ Surface Laptop Ultra ΜΕ ΤΟ ΤΣΙΠ chip RTX Spark
15 πιο όμορφοι σιδηροδρομικοί σταθμοί στον κόσμο που πρέπει να δείτε.
15 πιο όμορφοι σιδηροδρομικοί σταθμοί στον κόσμο που πρέπει να δείτε.
Ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές: Ζητούν έργα και εφαρμογή μέτρων, όχι νέα νομοθεσία.
Ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές: Ζητούν έργα και εφαρμογή μέτρων, όχι νέα νομοθεσία.
Συντάξεις Νοεμβρίου: Οι ημερομηνίες καταβολής – Πότε θα δουν τα χρήματα οι συνταξιούχοι.
Συντάξεις Νοεμβρίου: Οι ημερομηνίες καταβολής – Πότε θα δουν τα χρήματα οι συνταξιούχοι.
«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για σκευάσματα που «κυκλοφορούν» στο διαδίκτυο – Εγκυμονούν κινδύνους για την Υγεία
«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για σκευάσματα που «κυκλοφορούν» στο διαδίκτυο – Εγκυμονούν κινδύνους για την Υγεία